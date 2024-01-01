Pandemi ve çip sınavını geçen otomotivde yeni endişe! Artan maliyetler pazarı zorlayacak

1 Ocak 2024 05:38 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 05:38

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu 2023 yılını değerlendirmesinde önemli başlıklara ışık tuttu. Eroldu otomotiv sanayiinin son üç yıldır daha önce hiç karşılaşmadığı boyutta ve çeşitlilikte gündem maddesini eş zamanlı yönetmek zorunda kaldığını dile getirerek; “Pandemi döneminin getirdiği tedarik zinciri problemlerinin yanı sıra iklim odaklı hedefler ile birlikte sıkılaşan regülatif zorunluluklar ve dünya genelindeki ekonomik hareketlilik küresel otomotiv sanayiini ciddi oranda etkiledi” ifadelerini kullandı. 2023 yılının ilk 11 ayında toplam üretimin %12, ihracatın ise adet bazında %6 oranında arttığını hatırlatan Eroldu; “Tutar bazında baktığımızda %15 ve iç pazar özelinde baktığımızda ise %59 oranlarında artış görüyoruz. Üretim rakamları pandemi öncesindeki seviyelere ulaşmış durumda. Otomotiv sanayi ihracatı ilk 11 ayda 32,5 milyar dolar ile ülke ihracatının yüzde 14’ünü gerçekleştirdi ve ihracat lideri konumunda yer aldı. 2023 sonu itibari ile üretimin 1,5 milyon, ihracatın 1 milyon adedi aşmasını bekliyoruz, iç pazarımız da 1,2 milyon adet civarında gerçekleşmesi muhtemel” şeklinde konuştu.

OSD Başkanı Eroldu 2024 yılının enflasyon, düşük büyüme beklentileri, sıkılaştırılmış para politikaları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ekonomi için zorlu bir yıl olacağını ifade ederek şunları söyledi: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, bu yılki yüzde 2,9’luk büyümenin ardından, küresel ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2,7’ye düşmesi bekleniyor. Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde, 2024 yılının oldukça belirsiz ve zorlu bir dönemi işaret ettiğini söylemek mümkün. Gelecek yıl için, ötelenen tüketici talebinin pazara olumlu etkisi beklense de artan araç fiyatları, tüketici güvenindeki değişiklikler, elektrifikasyona geçiş zorlukları ve küresel ekonomik hareketlilik gibi değişkenler, pazar beklentilerini temkinli ve belirsiz bir hâle getiriyor…

YOLLARDA 20 BİN TOGG GEZİYOR

Geride bıraktığımız 2023 yılınının Mart ayında ön siparişe açılan ve 10 gün içerisinde bir rekora imza atarak 177 bin kişiden sipariş almayı başaran Türkiye’nin yerli ve millî otomobili Togg verdiği sözü yerine getirmeyi başardı. Ön sipariş veren müşterilerin arasında yapılan çekilişte, 20 bin kişiye 2023 yılı içerisinde T10X modeli için teslimat sözü verilmişti. 31 Aralık itibari ile Togg’un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk, aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle” ifadeleri kullanıldı.