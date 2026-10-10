2026 Paris Otomobil Fuarı’na katılacak yaklaşık 60 otomobil markasının en az 20’si Çinli olacak. İki yıl önceki fuara göre katılımını ikiye katlayan Çinli üreticiler, elektrikli ve hibrit modelleriyle Avrupa’daki büyümelerini hızlandırmaya hazırlanıyor.

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Avrupa otomotiv sektöründeki rekabet, bu kez Paris’teki fuar salonlarına taşınıyor. 12-18 Ekim tarihlerinde Paris Expo Porte de Versailles’da düzenlenecek 2026 Paris Otomobil Fuarı, Çinli markaların şimdiye kadarki en güçlü katılımlarından birine sahne olacak. Organizasyonun açıkladığı programa göre etkinlik, 100’ün üzerinde katılımcıyı ve 60’tan fazla otomobil üreticisini bir araya getirecek.

Fuardaki otomobil markalarının yaklaşık üçte birini Çinli üreticiler oluşturacak. 2024’te yaklaşık 10 olan Çinli marka sayısının bu yıl en az 20’ye çıkması, Avrupa pazarına yönelik ilginin ticaret engellerine rağmen sürdüğünü gösteriyor.

Paris Otomobil Fuarı’nda Çinli marka rekoru: Her üç markadan biri Çin’den

TANIDIK MARKALARIN YANINA YENİ İSİMLER EKLENİYOR

BYD, Geely, Chery, Jaecoo ve Leapmotor gibi Avrupalı tüketicilerin giderek daha fazla karşılaştığı markalar Paris’te yerini alacak. Bunlara Li Auto, Aito, Aion ve 212 gibi Avrupa’da daha sınırlı bilinirliğe sahip isimler de katılacak.

Paris Otomobil Fuarı’nda Çinli marka rekoru: Her üç markadan biri Çin’den

ÇİNLİ MARKALARIN PAZAR PAYI YÜZDE 10’U AŞTI

Fuardaki yoğun katılımın arkasında satışlardaki büyüme bulunuyor. Schmidt Automotive Research verilerine göre Çinli markaların Avrupa pazarındaki payı, 2025’in ikinci çeyreğindeki yüzde 5,7 seviyesinden 2026’nın aynı döneminde yüzde 10,7’ye yükseldi.

Avrupa, Çinli üreticiler için giderek daha önemli bir büyüme alanına dönüşüyor. ABD pazarına erişimin sınırlı kalması ve Çin’deki zorlu rekabet, şirketlerin Avrupa’ya daha fazla ağırlık vermesine neden oluyor. Avrupalı üreticiler ise kendi pazarlarında artan rekabetle karşılaşırken Çin’de de satış kayıpları yaşıyor.

Paris Otomobil Fuarı’nda Çinli marka rekoru: Her üç markadan biri Çin’den

ELEKTRİKLİLERİN YANINDA HİBRİTLER DE ÖNE ÇIKACAK

Çinli markaların Paris programı tamamen elektrikli otomobillerle sınırlı değil. Şarj edilebilir hibritler ve menzil uzatıcılı (EREV) elektrikli modeller de fuarın önemli başlıkları arasında yer alacak.

Programa göre Geely Monjaro EM-i, Lynk & Co 07 GT ve Zeekr 9X gibi hibrit modeller Paris’te sergilenecek. Li Auto i6 ise markanın Avrupa’ya yönelik elektrikli SUV hamlesinin öne çıkan araçlarından biri olacak. Böylece Çinli üreticiler, farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden daha geniş bir ürün yelpazesiyle ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Hibritlerin ağırlığı satış rakamlarına da yansıyor. Çinli markaların Batı Avrupa’daki şarj edilebilir hibrit pazarından aldığı pay, iki yıl önce yüzde 2,2 seviyesindeyken 2026’nın ikinci çeyreğinde yüzde 26’nın üzerine çıktı.

Paris Otomobil Fuarı’nda Çinli marka rekoru: Her üç markadan biri Çin’den

OMODA VE JAECOO’DAN FRANSA HAMLESİ

Fuarın resmi programında Omoda ve Jaecoo’nun yenilikleri de dikkat çekiyor. Omoda 4, Fransa’daki ilk gösterimini Paris’te yapacak ve 2027’nin başında bu ülkede satışa sunulacak. Yenilenen hibrit Omoda 5 de markanın fuardaki başlıca yeniliklerinden biri olacak.

Jaecoo 5’in hibrit ve elektrikli seçenekleri, Jaecoo 7’nin hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonları ile Omoda 7 ve Omoda 9 da orada bulunacak. Bu dağılım, markaların Avrupa’da tek bir motor teknolojisine bağlı kalmadan büyümek istediğini ortaya koyuyor.

Paris Otomobil Fuarı’nda Çinli marka rekoru: Her üç markadan biri Çin’den

AVRUPALI ÜRETİCİLER YENİ MODELLERLE KARŞILIK VERECEK

Avrupalı markalar da Paris’e kapsamlı bir yenilik programıyla geliyor. Audi A2 e-tron, Skoda Peaq, Dacia Striker ve Fiat Grizzly gibi modellerin yanında Renault E-Space ve Citroën 2CV konseptleri de fuarın gündeminde olacak.

Stellantis, sekiz markayla katılacağı fuarda 60’tan fazla araç ve dokuz konsept sergilemeyi planlıyor. Organizasyon genelinde ise 60’ın üzerinde dünya prömiyeri bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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