Almanya’nın Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Başkanlığına Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Tobias Rausch'un seçilmesinin ardından, üst düzey siyasetçilere makam aracı kiralama hizmeti veren Alman otomotiv devi BMW teklifini geri çekti. AfD ise Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan makam aracı için destek istedi.

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Almanya'da Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) bir ismin eyalet meclis başkanlığına seçilmesinin yankıları sürerken aşırı sağcı partiye dikkat çekici bir tepki geldi.

BMW ARAÇ KİRALAMA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ

Alman Federal Meclis yönetimi ve bakanlıklar başta olmak üzere üst düzey görevlerde bulunan siyasetçilere kiralama yöntemi ile lüks otomobil sağlayan Alman otomotiv devi BMW, Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanının resmi makam aracı için yaptığı kiralama teklifini geri çekti.

Alman otomobil devi BMW’den AfD’li başkana veto! Makam aracı teklifini geri çekti, Musk'tan yardım istediler

EYALET MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİĞİ GÜN TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih merkezli otomobil üreticisinin genel merkezi, 6 Eylül'deki eyalet seçimleri öncesinde, yeni dönemde görev yapacak siyasetçiler için kiralık makam aracı teklifinde bulunmuştu. Otomobil devinin teklifini, AfD'li siyasetçi Tobias Rausch'un Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanı seçildiği gün olan 6 Ekim'de geri çektiği belirtildi.

BMW, geri çekme nedenlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, haberlerde BMW CEO'su Milan Nedeljkovic’in geçtiğimiz günlerde AfD'yi kast ederek sağcı popülizm ve milliyetçiliğin küresel ticarete bağlı kozmopolit bir iş yeri için zehir olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.

Alman otomobil devi BMW’den AfD’li başkana veto! Makam aracı teklifini geri çekti, Musktan yardım istediler "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

AFD, MAKAM ARACI İÇİN MUSK’TAN DESTEK İSTEDİ

AfD meclis grubu başkan yardımcısı Beatrix von Storch, BMW’nin araç kiralama teklifini geri çektiğinin ortaya çıkmasının ardından X’den bir paylaşım yaptı. Tesla’nın sahibi Elon Musk'a "Tesla ona resmi bir araç sağlamaya istekli olur mu?" yazarak Tobias Rausch’a makam aracı vermeleri için destek istedi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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