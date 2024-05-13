Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu: Yükseliş trendimiz hız kesmeyecek

Rekor satışlarla İspanya’yı geride bırakarak 147 ülke arasında Türkiye’yi globalde 4’üncü sıraya taşıyan Gülin Reyhanoğlu, Rifter’ın geçen yılın segment lideri olduğunu vurgulayarak “Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızı daha da artırmak istiyoruz” dedi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye hafif ticari araç pazarı toplamında üçüncü sırada yer alan Peugeot, bu sınıftaki ürün gamını tamamen yeniledi. Yeni Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert Van ve Expert Traveller modelleri iddialı fiyatlarla showroomlarda yerini alırken, segmentinin lideri olan Rifter yenilenen Peugeot i-Cockpit özellikleri sayesinde artık tamamen binek otomobil konforuna ulaşmış durumda. Markanın 2023 yılı hafif ticari satışlarının yarısından fazlasını tek başına yapan yeni Rifter 1 milyon 200 bin TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken güncellenen tasarımın yanı sıra yeni dijital Peugeot i-Cockpit ve birçok güvenlik, teknoloji ve konfor detaylarına da ev sahipliği yapıyor.

Düzenlenen basın toplantısında Peugeot’nun 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3’üncü sırada tamamladığını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu “Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamımızla iddialı hedeflerimiz devam edecek. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7,6 arasında bir pay hedefliyoruz” dedi. 2023 yılını 20 bin 83 adetlik hafif ticari satışı ile kapattıklarını hatırlatan Reyhanlıoğlu “Toplam pazarın yüzde 22’sini hafif ticari araçlar oluştururken bizde bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşmişti. Bu oranı 2024’te de, yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedefliyoruz. Peugeot Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz” dedi.

2023 yılını 78 bin 632 adetlik satışla 5’inci sırada tamamlayan Peugeot Türkiye, bir önceki yıla göre 2,5 kata yakın yakaladığı büyüme hızını 2024 yılında da sürdürmek istiyor. Global arenada 147 ülke arasında en fazla Peugeot satışı yapılan 4’üncü ülke konumuna yükselen Türkiye, yeni model ataklarını sürdürüyor. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde toplam pazardaki sıralamayı korumaya devam ettiklerini belirten Reyhanoğlu “Hafif ticari araç pazarında geçen yıl ulaştığımız yüzde 7,6’lık pazar payımızı 2024 sonunda korumayı ve daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu yıl binek modellerimiz için başlattığımız elektrikli atağı, ardından ilerleyen dönemde hafif ticari araç modellerimiz ile devam edecek” diyerek elektrikli Rifter içinde ilk sinyali verdi…