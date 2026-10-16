Porsche, ortadan motorlu yeni süper otomobilinin habercisi Mission S konseptini tanıttı. Markanın geçmişteki efsanelerinden izler taşıyan model, fiziksel kumandaları, analog ibreli devir göstergesi ve sürüşe odaklanan kabiniyle dikkat çekiyor.

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Porsche, ürün gamında 911’in üzerinde konumlandıracağı yeni spor otomobil ailesi için ilk somut adımı attı. New York’ta tanıtılan Mission S, hem gelecekteki süper otomobilin tasarımına hem de markanın önümüzdeki yıllarda izleyeceği yöne ilişkin ipuçları veriyor.

Porsche CEO’su Michael Leiters’in açıklamasına göre hedef, yalnızca belirli bir dönem üretilecek özel bir hiper otomobil geliştirmekle sınırlı değil. Şirket, ortadan motorlu bir platform üzerinden ürün gamında kalıcı olarak yer alacak, farklı seçeneklerle genişletilebilecek bir süper spor otomobil ailesi oluşturmak istiyor.

Porsche’den yeni bir süper otomobil: Mission S tanıtıldı

911, 959 VE GT1’İN İZLERİNİ TAŞIYOR

Mission S’in dış tasarımında Porsche tarihinden tanıdık ayrıntılar bir araya geliyor. Yuvarlak farlar ve belirgin ön çamurluklar 911’i hatırlatırken yere yakın burun yapısında GT1’in etkisi görülüyor. Arkaya doğru uzanan tavan çizgisi ise 959’a gönderme yapıyor.

Ön ve arka aydınlatmaları birbirine bağlayan kesintisiz gövde çizgisi, otomobilin çevresini dolaşıyor. Bu çizginin üstünde daha akıcı ve dolgun yüzeyler, altında ise teknik parçaları öne çıkaran bir tasarım tercih edilmiş.

Porsche Tasarım Başkanı Tobias Sühlmann, Mission S ile ortaya konan yaklaşımın gelecekteki modellere de aktarılacağını belirtiyor. Böylece konsept, tek bir otomobilin ön gösterimi olmanın yanında markanın yeni tasarım anlayışını da temsil ediyor.

Porsche’den yeni bir süper otomobil: Mission S tanıtıldı

ARKADAKİ FAN PORSCHE 917’Yİ HATIRLATIYOR

Otomobilin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, arka bölümde açıkça görülebilen soğutma fanı. Hafif yapıdaki bu parça, soğutmaya yardımcı olurken Porsche’nin efsanevi yarış otomobili 917 ile görsel bir bağ kuruyor.

Jantlarda da benzer bir yaklaşım var. Porsche 928’in jant tasarımı, Mission S için yeniden yorumlanmış. Motorun otomobilin ortasında konumlandırılması ise alçak gövdeyi ve arkaya uzanan tavan profilini şekillendiren temel unsur.

Porsche’den yeni bir süper otomobil: Mission S tanıtıldı

BÜYÜK EKRANLAR YERİNE FİZİKSEL KUMANDALAR

Mission S’in kabininde sürücüyle otomobil arasındaki doğrudan etkileşim öne çıkarılıyor. Porsche, dijital yüzeyleri azaltırken klasik düğmeleri ve fiziksel kumandaları modern göstergelerle birleştiriyor. İç mekanın genel düzeninde 550 Spyder ve 356 gibi eski modellerden esinleniliyor.

Sürücünün önünde beş yuvarlak göstergeden oluşan bir düzen bulunuyor. Merkezdeki devir göstergesi, dijital yüzeyle fiziksel analog ibreyi bir araya getiriyor. Çevresindeki göstergeler ise seçilen sürüş moduna göre düzen değiştiriyor.

Alüminyum anahtar ve yüksekliği ayarlanabilen vites kolu da otomobille fiziksel temas hissini güçlendiren ayrıntılar arasında. Direksiyondaki kırmızı düğme, Porsche’nin açıklamasına göre sürücü destek sistemlerini devre dışı bırakıyor.

Porsche’den yeni bir süper otomobil: Mission S tanıtıldı

BENZİNLİ VE HİBRİT SEÇENEKLERE UYGUN PLATFORM

Porsche, yeni otomobil ailesinin benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç sistemlerine uygun olacağını belirtti. Aynı açıklamada, bu sınıfta yeterli talep görülmediği gerekçesiyle tamamen elektrikli bir versiyon planlanmadığı aktarıldı.

Motor hacmi, güç, hızlanma ve azami hız değerleri açıklanmadı. Kabinde sabit bir merkezi ekran yerine MagSafe teknolojisiyle uyumlu, geri çekilebilir bir akıllı telefon tutucu kullanılması da yayının aktardığı ayrıntılar arasında.

Porsche’den yeni bir süper otomobil: Mission S tanıtıldı

PORSCHE’NİN DAHA ÜST SINIFA YÖNELME PLANININ PARÇASI

Mission S, Porsche’nin 2035’e uzanan yeni stratejisinde önemli bir yere sahip. Şirket, daha yüksek kar marjına sahip sınıflardaki varlığını artırmayı ve otomobil başına elde ettiği geliri yükseltmeyi hedefliyor. 911’in üzerinde konumlanacak yeni model ailesi de bu planın başlıca ürün hamlelerinden biri.

Porsche’nin açıkladığı strateji, içten yanmalı motorlara ve şarj edilebilir hibritlere yatırımın sürmesini öngörürken yeni nesil batarya teknolojilerini de kapsıyor.

Porsche’den yeni bir süper otomobil: Mission S tanıtıldı

ÜRETİM MODELİNİN ADI VE SATIŞ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Mission S’in sergilenen biçimiyle üretileceği kesin değil. Porsche, konseptin tasarım yaklaşımını taşıyan yeni bir süper spor otomobil üzerinde çalışıldığını doğruluyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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