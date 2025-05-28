Renault Austral makyajla tazelendi: C-SUV’da başarılı olabilecek mi?

Gelişmiş hibrit motoru, zengin teknolojik donanımları ve güncellenen tasarım çizgileriyle, otomotivde rekabetin zirve noktası olarak gösterilen C-SUV sınıfında Renault Austral’in şansı var mı? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım...

Fransız üretici Renault'nun C segmentindeki iddialı SUV modeli Austral, kapsamlı bir makyajla yenilendi. Dışarıdan bakıldığında kompakt yapısı ve modern çizgileri ile dikkat çeken Austral, kabin içinde ise geniş ve modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Renault'nun C ve D segmenti atağının önemli bir parçası olarak hibrit yelpazesini güçlendiren model, markanın Rafale modeli ile benzer yeni tasarım dilini taşıyor. Makyajlanan versiyonda yeni kaput, tampon ve ızgara, markanın güncel kimliğini daha ön plana çıkarırken farlar ve tamponlardaki yarı elmas gündüz farları araca gündüz ve gece benzersiz bir ışık imzası sağlıyor.

Aracın Esprit Alpine versiyonunda yer alan Matrix LED Vision teknolojisine sahip farlar, gelişmiş aydınlatma performansı sağlarken, arka adınlatma da ise Tangram bulmacalarından esinlenen yedi parçalı kare şeklinde bir tasarım karşımıza çıkıyor.

İç mekanda, yeni ön koltuklar ve döşemelerle konfor artırılırken, Google yerleşik OpenR Link sistemi ile teknoloji seviyesi yükseltilmiş. Bu sistem, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inç multimedya ekranı güçlendirilmiş. Google Haritalar, Google Asistan ve 50'den fazla uygulama ile gelişmiş bir bağlantı deneyimi sunan araçta, FOTA (firmware over the air) teknolojisi dikkat çekici.

100 KM ORTALAMASI 4,7 LİTRE

Austral'ın gücü tam hibrit E-Tech 200 HP motor ünitesinden geliyor. Bu sistem, 130 beygir (96 kW) gücünde 1.2 litrelik turbolu benzinli motor ve iki elektrik motoruyla çalışıyor. Ana elektrik motoru 50 kW (70 HP ve 205 Nm) kapasiteye sahip olup, 2 kWh/400V lityum iyon batarya ile destekleniyor. Yakıt tüketimi WLTP kombine çevrimde 4,7 litre/100 km olarak belirtiliyor. Yeni yazılımla donatılmış debriyajsız çok modlu otomatik şanzıman, daha duyarlı bir sürüş ve performansta düz noktaların ortadan kalkmasını sağlıyor.

Araç, 30'a kadar yeni nesil gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile üst düzey güvenlik sunuyor. Aktif Sürücü Asistanı, otomatik acil frenleme, şerit takip ve kör nokta uyarıları gibi özellikler, sürücüye kapsamlı bir destek sağlıyor. Ayrıca, My Safety Switch düğmesi ile sürücüler, ADAS ayarlarını kolayca kişiselleştirebiliyor.