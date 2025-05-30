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Şaşırmaya hazır olun! 90'ların efsanesi Skoda Favorit 'elektrikli' döndü!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir zamanların efsanesi Skoda Favorit, yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri döndü. 90’lara damga vuran ikonik model, artık tamamen elektrikli bir crossover olarak karşımızda. Hem nostalji hem de teknoloji dolu bu dönüşüm, otomobil tutkunlarını şaşırtacak cinsten! İşte yeni Skoda Favorit'in özellikleri...

90’ların unutulmaz ismi Skoda Favorit, tasarımcıların dokunuşuyla yeniden sahnede... Otomotiv dünyasının ünlü isimlerinden Bertone’nin kaleminden çıkan orijinal Favorit, artık yeni nesil bir crossover şekline bürünmüş durumda.

Şaşırmaya hazır olun! 90'ların efsanesi Skoda Favorit 'elektrikli' döndü! - 1. Resim

Skoda’ya adeta sınıf atlatan model olarak anılan Favorit, otomotiv dünyasının en önemli tasarımcılarından Bertone’nin imzasını taşımasıyla dikkat çekmişti. Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero, Alfa Romeo Montreal ve BMW 3200 CS gibi ikonik otomobillerin tasarımına imza atan Bertone’nin Skoda Favorit çizimi, günümüz tasarımcıları tarafından tekrar yorumlandı.

Şaşırmaya hazır olun! 90'ların efsanesi Skoda Favorit 'elektrikli' döndü! - 2. Resim

YENİ SKODA FAVORIT'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni Favorit konsepti, orijinal modelin sade ve temiz tasarım felsefesini bir nebze korumaya çalışmış. Ön cam kibarca daha panoramik bir form kazanırken, aydınlatma üniteleri teknolojinin geldiği noktayı ifade eder nitelikte konumlandırılmış.

Neredeyse tüm köşeli hatlar yerini oval ve yumuşak kenarlara bırakmış. Yeni modelde kapı kolları aracın ortasında tek noktaya konumlandırılırken, selefinden oldukça büyük boyutlara sahip olan yeni Favorit artık bir HB değil, crossover duruşu sergiliyor.

Şaşırmaya hazır olun! 90'ların efsanesi Skoda Favorit 'elektrikli' döndü! - 3. Resim

Orijinal Favorit modeli 1.3 litrelik benzinli bir motora sahipti ve 54 ila 67 beygirlik güç üreten versiyonlarla satışa sunulmuştu. Yeni görselleri paylaşılan modelin ise tamamen elektrikli olacağı öngörülüyor.

Şaşırmaya hazır olun! 90'ların efsanesi Skoda Favorit 'elektrikli' döndü! - 4. Resim

Şimdilik detaylar hakkında bilgi paylaşılmasa da, aracın ön yüzünde yer alan ızgarasız tasarım, EV tabanlı olarak geliştirildiğinin en büyük işareti olarak yorumlanıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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