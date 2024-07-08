Sır gibi saklanan otomobil, kaskoda sızdırıldı! Türkiye'de üretilecek Duster'ın yeni fiyatı belli oldu

Renault logolu ve artık yerli üretim olan yeni nesil Duster'ın fiyatı, resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı.

Üçüncü nesil Duster, Türkiye'de Renault logosu ile satışa sunulacak ve bu fiyat, uzun süre sır olarak saklanmıştı.

Renault Türkiye, Duster'ı ön siparişe açtı, ancak resmi fiyatları henüz açıklamadı. Ancak Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nde yer alan bilgilere göre, yeni Duster 1 milyon 234 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En donanımlı modelin fiyatı ise 1 milyon 616 bin TL olarak belirtiliyor.

Yeni nesil Duster, Dacia logosu ile Romanya'da, Renault logosu ile ise Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasında üretilecek. Bu durum Türkiye'nin otomotiv ihracatına olumlu katkı sağlayacak.

MOTOR VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Yeni Duster'da hibrit, yarı hibrit ve LPG'li motor seçenekleri bulunuyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi ise sadece yarı hibrit motorlarda mevcut olacak. Yarı hibrit motorlar 130 beygir, E-Teach hibrit motorlar 145 beygir, LPG'li motor ise 100 beygir güç üretiyor.

Duster, Evolution ve Techno olmak üzere iki donanım seçeneği ile sunulacak. Giriş seviyesi olan Evolution paketinde üç motor seçeneği de mevcutken, Techno pakette sadece hibrit ve yarı hibrit motorlar yer alıyor.

KASKO DEĞER LİSTESİ VE FİYATLANDIRMA

Geçmişte, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi markaların fiyatları da resmi satışlardan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit edilmişti. Benzer şekilde, Renault Grubu'nun Alpine A110 ve elektrikli Kangoo modellerinin fiyatları da bu listede yer almıştı.

Türkiye Sigorta Birliği, sigorta şirketlerinin kasko değerlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla, piyasa fiyatlarını göz önünde bulundurarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor. Bu değerler, Indicata işbirliği ile oluşturuluyor ve çeşitli kaynaklardan doğrulanıyor.

Sonuç olarak, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı liste, Renault Türkiye'nin açıklayacağı fiyat listesi ile büyük ölçüde örtüşecektir.