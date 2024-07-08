Otomobil alacaklar için 3 yeni model vitrine çıkıyor

Otomobil piyasasına 3 yeni model daha katılıyor. Toyota, Proace City'i Türkiye’de satışa sundu. Peugeot, tamamen yeni, 7 koltuklu ileri seviye D-SUV 5008 ve E-5008’i, Skoda ise C-SUV segmentindeki ilk elektriklisi Elroq'u çok yakında satışa sunacak.

Otomobil piyasasında son dönemlerde yaşanan kriz, sıfır kilometre araç satışlarının beklenen düzeylerin altında kalmasına, dolayısıyla fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Toyota, Peugeot ve Skoda 3 yeni modeli ile otomobil alacakların karşısına çıkıyor.

PEUGEOT YENİ 5008 SONBAHARDA

2025 yılında Avrupa’daki rakiplerinden daha geniş bir elektrikli otomobil yelpazesi sunmaya hazırlanan Peugeot, tamamen yeni, 7 koltuklu ileri seviye D-SUV modelleri 5008 ve E-5008’i 2024 yılının son çeyreğinde Türkiye’de vitrine çıkarmayı planlıyor. İlk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip %100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle vitrine çıkacak olan araç 1.800 litrenin üstüne çıkan bagaj hacmi, teknoloji ve konfor detaylarıyla çok konuşulacak.

TOYOTA PROACE CİTY AİLESİ YENİLENDİ

Toyota’nın hafif ticari araç ürün gamına ait Proace City modeli yenilenen hâliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Lansmana özel 1 milyon 195 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olan araçta güncellenen tasarım çizgilerine, kabin içinde artan konfor ve teknolojik donanımlar işlik ediyor. Kaput altında 1,5 litrelik dizel motora yer verilen Proace, 130 HP güç ve 300 Nm tork üretirken standart olarak 8 ileri otomatik şanzımanla beğenilere sunuluyor. Yük taşıma odaklı Proace City Cargo’da ise 100 HP’lik 1,5 litre dizel motor, 6 ileri manuel şanzımanla vitrinde yerini alıyor.

SKODA ELEKTRİKLİ İLK MODEL YOLDA

Markanın C-SUV segmentindeki ilk elektriklisi Elroq kamuflajlı olarak kendini gösterdi. Tanıtımı son baharda yapılması planlana araç 50, 60, 85 ve 85x olmak üzere dört farklı güç seçeneği ile karşımıza çıkacak. Kapasitesi en yüksek modelde 560 km menzil sunan Elroq’un bataryası ise 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

HAZİRAN İHRACATI 2,6 MİLYAR $

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, haziran ayı ihracatı yüzde 12,4 azalarak 2 milyar 617 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşirken önemli pazarlarımızdan Birleşik Krallık’a yüzde 20, İspanya’ya yüzde 7, Romanya’ya ise yüzde 23 artış kaydettik.