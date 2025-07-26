SIXT Türkiye franchise modelinde önceliği otomotiv bayilerine verdi 

Küresel çapta sahip olduğu 100 yılı aşkın sektör deneyimi ile 115’ten fazla ülkede operasyonel kiralama hizmetleri sunan SIXT, Türkiye’de yeni nesil franchise modeline geçtiğini açıkladı. Önceliğin otomotiv bayilerine verildiği bu sistemde kısa ve uzun dönem araç kiralama, finansal ve araç tedariği çözümleri, sigorta çözümleri ve ikinci el araç satışı ile satış sonrası hizmetler tek çatı altında birleştiriliyor.

Bor Holding bünyesinde faaliyet gösteren SIXT Türkiye, 2025 itibarıyla 21 kurumsal ofis ve 23 franchise şubesiyle hizmet veriyor.

Türkiye’nin önde gelen araç kiralama şirketleri arasında yer alan firma, yoğun franchise başvuruları için yeni nesil bir bayilik sistemi geliştirdi. Globalde 100 yılı aşkın deneyime sahip SIXT bu kapsamda Türkiye’de sunduğu klasik franchise anlayışının ötesine geçerek, paydaşlarına "kazan-kazan" mantığıyla çok yönlü gelir fırsatları sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Bor Holding çatısı altındaki Magdeburger Sigorta, Borlease ve Tardigrad gibi iştiraklerle birlikte oluşturulan ve Türkiye’de ilk ve tek olan bu stratejik ekosistem; müşterilerin ve iş ortaklarının tüm ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmayı hedefliyor.

Ekosistemde Kısa ve Uzun Dönem Araç Kiralama Seçenekleri, Sigorta Çözümleri, Broker Hizmetleri, Finansal Çözümler ve Araç Tedariği Çözümleri, IOT, İkinci El Araç Satışı ve Satış Sonrası Hizmetler gibi çözümler yer alıyor.

OTOMOTİV BAYİLERİNE ÖZEL AVANTAJLAR

SIXT Türkiye, franchise başvurularında otomotiv bayilerine öncelik tanıyor. Bor Holding’in sektörel bilgi birikimi ile otomotiv ve finans alanındaki güçlü tecrübesi, operasyonel kiralama ve filo yönetimi gibi alanlarda oluşturulan sinerji ile birleşerek, franchise’lara yüksek katma değer sağlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SIXT Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras, şunları dile getirdi: Şirketimiz dünya çapında 115’ten fazla ülkede faaliyet gösteren, mobilite alanında köklü ve güçlü bir global oyuncu. Araç kiralama, araç aboneliği ve transfer hizmetleriyle iş dünyasına bütünleşmiş mobilite hizmeti sunuyor” dedi.

Otomotiv bayilerinin halihazırda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Aras, “Geliştirdiğimiz bayilik modeli, sadece araç kiralamaya değil, aynı zamanda mobilite, teknoloji ve sigorta çözümlerini kapsayan bütüncül bir iş ekosistemine dayanıyor. Kısa ve uzun dönem araç kiralama, broker hizmetleri, finansal ve araç tedariği çözümleri, sigorta çözümleri, nesnelerin interneti, ikinci el araç satışı ve satış sonrası hizmetler gibi süreçleri tek çatı altında birleştiren bu sistem sayesinde, bayiler kendi bölgelerinde farklı mobilite ihtiyaçlarına yanıt veren çok yönlü bir yapıya kavuşabiliyor” dedi.