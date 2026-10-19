Çin’de paylaşılan görüntülerde, ön tekerleğine park kilidi takılmış bir Fang Cheng Bao Bao 8’in üç tekerlek üzerinde ilerlediği görülüyor. BYD bünyesindeki markanın gelişmiş süspansiyon sistemi, tekerlekleri ayrı ayrı yerden kaldırabiliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Otomobillerin hareket etmesini engellemek için kullanılan tekerlek kilidi, Çin’den gelen bir videoda alışılmadık bir görüntüye konu oldu. BYD’nin Fang Cheng Bao markasına ait Bao 8, kilit takılı sol ön tekerleği havadayken bir cadde üzerinde ilerlerken görüntülendi.

Görüntüler, Lianyungang kentinin Jinshan bölgesinde kaydedildi. Çevrede yayalar, park halindeki otomobiller ve hareketli trafik bulunurken SUV’un metal kilit takılı tekerleğinin yere temas etmediği görülüyor.

Tekerlek kilidi de durduramadı: BYD’nin SUV’u üç tekerlek üzerinde görüntülendi

TEKERLEĞİ YERDEN KALDIRAN HİDROLİK SÜSPANSİYON

Bao 8’in bu hareketi yapabilmesini sağlayan teknoloji, BYD’nin DiSus-P Ultra adını verdiği hidrolik gövde kontrol sistemiyle ilişkilendiriliyor. Sistem, aracın yüksekliğini değiştirebilmenin yanında tekerlekleri ayrı ayrı kaldırma işlevi de sunuyor.

Fang Cheng Bao’nun mayıs ayında tanıttığı Bao 8 ve Bao 5 Flash Charge versiyonlarında kullanılan teknoloji, üç tekerlek üzerinde hareket etme ve lastik değişimi için bir tekerleği havaya kaldırma gibi özelliklerle öne çıkıyor. Üretici, bu işlevleri arazi koşullarında hareket kabiliyetini artırmak ve lastik değişimini kolaylaştırmak amacıyla sunuyor.

Böylece süspansiyon, yalnızca yol darbelerini yumuşatan veya gövde yüksekliğini ayarlayan bir donanım olmaktan çıkıyor. Tekerleğin zeminle temasını kesebilmesi, özellikle lastiğe müdahale edilmesi gereken durumlarda geleneksel krikoya alternatif oluşturuyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Seyir halindeyken tekerlekleri koptu! Ünlü otomobil devinden geri çağırma kararı

ÜÇ TEKERLEKLİ SÜRÜŞ DAHA ÖNCE TEST ALANINDA GÖSTERİLMİŞTİ

Bao 8’in üç tekerlek üzerinde ilerlemesi ilk kez bu videoyla ortaya çıkmış değil. BYD, mayıs ayındaki test alanı gösterilerinde SUV’un bir tekerleğini kaldırarak hareket edebildiğini sergilemişti.

Üç tekerlekli sürüş için açıklanan hız sınırı ise 15 km/s. Bu işlev, düşük hızdaki acil durumlar ve engel geçişleriyle ilişkilendiriliyor.

KİLİDİN NEDEN TAKILDIĞI BİLİNMİYOR

Videonun dikkat çeken yanı, tekerlek kilidi yerinde dururken aracın hareket edebilmesi. Ancak mevcut bilgiler, kilidin kim tarafından ve hangi gerekçeyle takıldığını açıklamıyor. Görüntünün gerçek bir park yaptırımı sonrasında mı yoksa gösteri amacıyla mı kaydedildiği de netleşmiş değil.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala