Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Omoda 5 modeli, Malezya'da yaşanan ciddi bir arızanın ardından yeniden geri çağrılıyor. Seyir halindeki bir aracın arka süspansiyon grubunun tekerleklerle birlikte kopması üzerine Malezya makamları modelin yeni tescillerini askıya aldı.

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Son yıllarda otomobil pazarındaki yükselişiyle gündeme gelen Çinli otomobil üreticisi Chery, bu kez Omoda 5 modelinde yaşanan güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Malezya'da seyir halindeki bir Omoda 5'in arka süspansiyon sisteminin tekerleklerle birlikte kopması üzerine hükümet harekete geçti. Daha önce de benzer bir arıza nedeniyle geri çağrılan model için ikinci kez karar alınırken, araçların yeni tescilleri askıya alındı.

Seyir halindeyken tekerlekleri koptu! Ünlü otomobil devinden geri çağırma kararı

SEYİR HALİNDEYKEN ARKA SÜSPANSİYONU KOPTU

Malezya'nın Johor Bahru kentinde meydana gelen olayda, Chery Omoda 5 model bir otomobilin arka süspansiyon grubu iki tekerleğiyle birlikte araç gövdesinden ayrıldı.

Aeon Mall Tebrau City yakınlarında yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Malezya Karayolu Ulaştırma Departmanı (JPJ) harekete geçti.

JPJ, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada Omoda 5 modelinin yeni tescillerini askıya aldığını duyurdu.

Aracın karayolunda kullanım için gerekli teknik onayı geçici olarak iptal edilirken modelin üretimi, kullanılan parçalar ve tedarikçileri hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeyken tekerlekleri koptu! Ünlü otomobil devinden geri çağırma kararı

CHERY'DEN GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Chery Auto Malaysia, 11 Ekim'de Omoda 5'in C ve H versiyonlarını geri çağırdığını açıkladı.

Şirket, araç sahiplerine kapsamlı teknik inceleme yapılacağını ve gerekli görülmesi halinde sorunlu parçaların değiştirileceğini iletmişti.

Yetkililerin incelemesi sürerken mevcut arızanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

İKİ YILDA İKİNCİ KEZ! AYNI MODELDE AKS KRİZİ

Chery Omoda 5'in benzer bir güvenlik sorunuyla daha önce de karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Mayıs 2024'te seyir halindeki bir Omoda 5'in arka tekerleklerini kaybetmesinin ardından yaklaşık 600 araç geri çağrılmıştı.

Yapılan incelemelerde yaklaşık 60 aracın sorundan etkilendiği belirlenmiş ve ilgili parçalar değiştirilmişti.

O dönemde arızanın, üretim ekipmanlarının yanlış kalibre edilmesi nedeniyle bazı bileşenlerde kaynak dikişlerinin eksik kalmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

İlk geri çağırma süreci Haziran 2024'te tamamlanmıştı.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Chery, Eylül 2025'te Omoda 5 modelinin arka süspansiyon sisteminde değişikliğe gitmişti.

Eski torsiyon çubuğu düzeninin yerine çok bağlantılı yeni bir süspansiyon sistemi kullanılmaya başlanmıştı.

Ancak son olayın yeni sistemdeki farklı bir arızadan mı, yoksa güncelleme öncesinde üretilen araçlardan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

UZMANDAN CHERY'YE ELEŞTİRİ

Otomotiv danışmanlık şirketi Lampaki Consulting'den Hal Serudin, yaşanan olayların üreticinin güvenlik ve iletişim süreçlerine ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

Serudin, "Bu, üreticinin JPJ tarafından sorumlu tutulduğu, bu türdeki ikinci ciddi olay gibi görünüyor" dedi.

Uzman, olayların geçmişinin ve sırasının güvenlik süreçlerinde iyileştirme ihtiyacını ortaya koyduğunu belirterek Avustralya gibi bazı pazarlarda üreticilerin arıza tespit ettiklerinde gönüllü geri çağırma başlatmalarının beklendiğini ifade etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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