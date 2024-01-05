Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor, çekiliş olmayacak

    Türkiye’nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 yılı boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı.

    Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor, çekiliş olmayacak
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 6-10 Ocak tarihleri arası 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon güncelleme dönemi olacak. 15-19 Ocak tarihleri arasında 2023 yılı Nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş önceliği verilecek. 20 Ocak 2023 itibarıyla da sipariş ekranları tüm kullanıcılara açık olacak.

    BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Yerli ve milli aracımız Togg’un bir de benzinlisini görün! İzleyenlerin ağzı açık kaldı, bunun daha ötesi yok
    Oynat

    Yerli ve milli aracımız Togg’un bir de benzinlisini görün! İzleyenlerin ağzı açık kaldı, bunun daha ötesi yok

    Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg’a ilgiler devam ediyor. Hem konforlu hem de fiyat olarak uygun olan Togg ilgileri üstüne çekerken paylaşılan bir video görenleri şoke etti. Yerli ve milli aracımız Togg’un bir de benzinlisini görün! İzleyenlerin ağzı açık kaldı. Bunun daha ötesi yok! İşte benzinli Togg…

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Togg
    Haberler > T-Otomobil > Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor, çekiliş olmayacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Togg genel siparişe açılıyor - T-OtomobilTogg genel siparişe açılıyorTürk otomotiv sektörü ihracat rekoru kırdı - T-OtomobilTürk otomotiv sektörü ihracat rekoru kırdıBYD yeni yıla kampanya ile başladı! - T-OtomobilBYD yeni yıla kampanya ile başladı!Norveç'te ilginç Tesla yasağı - T-OtomobilNorveç'te ilginç Tesla yasağıOtomobil devi Tesla'dan satış rekoru - T-OtomobilOtomobil devi Tesla'dan satış rekoruÇinli otomobil üreticisi, Tesla'nın tacını kapmak üzere - T-OtomobilÇinli otomobil üreticisi, Tesla'nın tacını kapmak üzerePremium sınıfta teknoloji yarışı - T-OtomobilPremium sınıfta teknoloji yarışıArtan maliyetler pazarı zorlayacak - T-OtomobilArtan maliyetler pazarı zorlayacakYollardaki Togg sayısı 20 bine dayandı! - T-OtomobilYollardaki Togg sayısı 20 bine dayandı!Xiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacak - T-OtomobilXiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...