Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor, çekiliş olmayacak

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Yerli ve milli aracımız Togg’un bir de benzinlisini görün! İzleyenlerin ağzı açık kaldı, bunun daha ötesi yok

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg’a ilgiler devam ediyor. Hem konforlu hem de fiyat olarak uygun olan Togg ilgileri üstüne çekerken paylaşılan bir video görenleri şoke etti. Yerli ve milli aracımız Togg’un bir de benzinlisini görün! İzleyenlerin ağzı açık kaldı. Bunun daha ötesi yok! İşte benzinli Togg…