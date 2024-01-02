Togg bu yıl da Las Vegas yolcusu, CES 2024'te sahneye çıkacak

2 Ocak 2024 13:51 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:05

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'e (Consumer Electronic Show) katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi, Las Vegas'ta yerli teknolojileri tanıtacak. İstanbul Kalkınma Ajansının açıklamasına göre, CES 2024'e katılacak 50 Türk teknoloji girişimi ile paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik heyet ABD'ye gidecek. Togg da 9-12 Ocak tarihleri arasındaki etkinlikte boy gösterecek.

Fuarda, Türk teknoloji girişimleri için CES 2024 Türkiye Pavyonu kurulacak. 150'yi aşkın ülkeden 1200'den fazla teknoloji şirketinin katılacağı fuarda, Türk girişimciler, görme engelli çocuklar için akıllı baston girişiminden kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişime, elektrikli araç performans yönetimi platformundan giyilebilir teknolojilere kadar pek çok inovatif ürünü ilk defa sergileyecek.

TÜRK GİRİŞİMLER ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYA TANITIYOR

Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan CES, Web Summit, Slush ve Web Summit Katar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansının işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı, Ankara Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimi, Las Vegas, Lizbon, Helsinki ve Doha'da düzenlenen global etkinliklere götürülüyor.

CES 2024'te Türk startuplar, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikleti ve dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformundan giyilebilir teknolojilere, endüstriyel tasarım, dijital lojistik, insansız hava aracı, e-ticaret için hızlı teslimat çözümlerine, mobil oyun, eğitim teknolojileri, elektronik ve otomasyon çözümlerine kadar yenilikçi teknoloji ürünlerinin tanıtımını yapacak, müşteri görüşmeleri yapma fırsatı bulacak.

Türk Hava Yolları da girişimlere sponsorluk anlaşması kapsamında indirimli bilet temin ediyor.

ONLARCA TÜRK FİRMASI RAKİPLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

CES alanında bu yıl dünyanın dört bir yanından yapay zeka, akıllı şehirler, kripto para birimi ve NFT'ler, gıda teknolojisi, dijital sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik ve dronlar, uzay teknolojisi, oyun ve e-spor, araç teknolojisi ve daha birçok endüstriyi temsil eden farklı teknoloji kategorisinden girişimler yer alacak.

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı, girişimcilere yalnızca Amerika pazarı için değil Avrupa ve MENA bölgesi için de ürünlerini tanıtma imkan sağlıyor.

Çağrı kapsamında seçilen 23 Türk teknoloji girişimi, 13-16 Kasım 2023 tarihlerinde Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit'e katılarak ürünlerini tanıttı ve yatırımcılarla bir araya geldi.

18 Türk teknoloji girişimi ise 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Finlandiya'nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen Slush etkinliğine katılarak uluslararası girişimlerle yarıştı ve girişim sermayesi fonları ile buluşma imkanı elde etti.

Türk teknoloji girişimleri 26-29 Şubat 2024 tarihlerinde de Katar'ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek Web Summit Qatar'a katılım sağlayacak.