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    Yerli otomobil Togg'dan müjdeli haber geldi, genel siparişe açılıyor

    Togg, C-SUV modeli olan T10X'in genel satışlarına başlayacak. Firma, 2024 yılı sipariş dönemine ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, genel siparişler 20 Ocak'tan itibaren alınacak.

    Yerli otomobil Togg&#039;dan müjdeli haber geldi, genel siparişe açılıyor
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) resmi sosyal medya hesapları üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz yılın nisan ayında çekilişle belirlenen hak sahiplerine T10X araçları teslim edilmeye başlanmıştı. O tarihten bu yana Togg teslimatları devam ediyordu.

    Yerli otomobil markası, uzun süredir merakla beklenen 2024 takvimini duyurdu. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, T10X'in 2024 yılı sipariş dönemi bu ay başlayacak. Yani Togg sahibi olmak isteyenler için genel satışlar önümüzdeki haftalarda başlıyor.

    TOGG, 20 OCAK'TA GENEL SİPARİŞE AÇILACAK 

    Togg tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihlere değinildi. Buna göre, 6-10 Ocak'ta, yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar, 15-19 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp kazanamayan kullanıcılar sipariş verebilecek. Genel sipariş dönemi ise 20 Ocak ve sonrasında başlayacak.

    İşte Togg'un paylaşımı;

    YOLLARDAKİ T10X SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI 

    Türkiye'nin yerli otomobili 81 ilde binlerce kişiye ulaştı. Çekiliş sonucunda yerli otomobili satın almaya hak kazanan vatandaşlar, araçlarına kavuşuyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un C-SUV modeli T10X'in ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçtiğimiz nisan ayında teslim edilmişti. O tarihten bu yana binlerce Togg yollara çıktı. 

    Togg'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden, her ay kaç Togg'un teslim edildiğine ve toplam sayıya ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Geçtiğimiz hafta X (Twitter) üzerinden bir paylaşım yapan Togg, Aralık ayında 6 bin 8 adet T10X modelinin sahiplerine ulaştığını açıkladı. Böylece, yollardaki toplam T10X modeli sayısı ise 19 bin 583'e ulaştı. 

    TOGG LAS VEGAS'TA SAHNEYE ÇIKACAK 

    Öte yandan, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'e (Consumer Electronic Show) katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi, Las Vegas'ta yerli teknolojileri tanıtacak. İstanbul Kalkınma Ajansının açıklamasına göre, CES 2024'e katılacak 50 Türk teknoloji girişimi ile paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik heyet ABD'ye gidecek. Togg da 9-12 Ocak tarihleri arasındaki etkinlikte boy gösterecek.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ToggYerli Otomobil
    Haberler > T-Otomobil > Yerli otomobil Togg'dan müjdeli haber geldi, genel siparişe açılıyor
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