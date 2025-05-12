Toyota’nın “Hayalimdeki Araba” resim yarışması başlıyor

Bu yıl 13. kez düzenlenen resim yarışması için son başvuru tarihi 26 Mayıs 2025 olarak açıklandı. Dört farklı kategori bulunan organizasyonda elektrikli katlanır bisiklet, elektrikli scooter, elektro market hediye çeki, elektrikli kaykay, dağ bisikleti, longboard veya paten gibi ödüller sahibi bekliyor, işte detaylar...

Toyota’nın her yıl büyük ilgiyle düzenlediği ve çocukların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri “Hayalimdeki Araba” resim yarışması bu yıl 13. kez gerçekleştiriliyor. Yarışmaya katılım için başvurular başladı ve çocuklar hayallerindeki arabayı resmederek 26 Mayıs 2025 tarihine kadar eserlerini gönderebilecekler.

4 farklı kategoride düzenlenen yarışma; 7 yaş ve altı, 8-11 yaş, 12-15 yaş ve Özel Eğitim Kategorisi’nden katılımcılara açık olacak. Çocuklar, istedikleri resim malzemelerini kullanarak hayallerindeki otomobili A4, A3 veya tabloid boyutlarındaki kağıtlara çizebilecekler.

Yarışmaya katılım için, çocukların hazırladıkları resimleri, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin web sitesinden temin edilebilecek başvuru formuyla birlikte “Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi D-100 Kuzey Yan Yol No:5 Yakacık 34876 Kartal/İstanbul” adresine göndermeleri yeterli olacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, alanında uzman jüri üyeleri orijinallik ve hayal gücü kriterlerine göre resimler üzerinde değerlendirmeler yapacak. Her kategoride ilk üçe giren çocuklar elektrikli katlanır bisiklet, elektrikli scooter, elektro market hediye çeki, elektrikli kaykay, dağ bisikleti, longboard veya paten gibi ödüllerin sahibi olacak. Dereceye giren eserler, 2 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.