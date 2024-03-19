Trafikte en “sinirli” yaş grubu 29-43 arası…

Sürücüleri sinirlenme potansiyeline göre sınıflandıran araştırmada “Y Kuşağı” olarak tanımlanan orta yaş grubu ön plana çıktı. Beklenenin aksine 16 ila 28 yaş arasındaki Z kuşağı sürücüleri, trafikte orta derecede risk taşırken 60 yaş ve üstünün trafikte en sakin sürücüler olduğu belirlendi, işte detaylar...

Günlük yaşam koşuşturmasının getirdiği stress, kendisini en çok trafikte hissettiriyor. Sürekli devam eden yol verme-alma savaşı, uzun korna sesleri, sert bakışlar, küfürlü konuşmalar, kendini haklı görme iç güdüsü hatta kuşaklar arası üstünlük çatışması…

Araç sınıflarına göre öncelik hakkı düşüncesi de en sık rastlanan durumlar arasında. Motosikletler ve otomobil sürücüleri, ticari taksiler, halk otobüsleri ve dolmuş, minibüs sınıfı araç kullanıcılarının agresif sürüş şekilleri ve neticesinde saldırgan tavırlar sonuçta gün içinde yaşanan binlerce zorbalık…

SERT BAKIŞLARIN TARTIŞMAYA DÖNME ORANI %59

Amerika’da yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre özellikle yoğun trafiğin olduğu saatlerde sürücülerin yüzde 85’inde stress seviyesi normalin üstünde olduğu tespit edildi. Ülkenin en büyük araç kamera ağından toplanan verileri inceleyen uzmanlar, saldırgan davranışların daha çok hangi yaş gruplarında olduğu analiz ederek “Riskli Sürücü” raporu oluşturdular. Araştırma raporunda yer alan bilgilere göre herhangi sıra dışı bir durumda göz göze bakışma aşaması sonrası sesli iletişime geçme oranı yüzde 57 olarak tespit edildi. Öte yandan yüzde 27’lik kısım ise yol vererek frene basmayı veya yandaki aracı “arka kapı” hizasından takip etmeyi tercih ediyor.

TRAFİKTE JEST YAPAN SÜRÜCÜ ORANI SADECE YÜZDE 3

Sözlü tartışmaların fiziki müdahaleye kadar tırmanma oranı ise yüzde 14’lük payla dikkat çekiyor. Haklı olduğu halde karşıdaki sürücüye tebessümle jest yapanlar sadece yüzde 3’lük bir oran teşkil ediyor. Araştırmaya göre her dört erkek sürücüden üçü ve her beş kadın sürücüden biri sözlü tartışmada tansiyonun yükselmesinden dolayı geri adım atmıyor. Fakat araştırmada esas dikkat çeken nokta sürücülerin yaşına göre sınıflandırılması…

GENÇ SÜRÜCÜLER ORTALAMADA DAHA SAKİN

Yapılan araştırmaya göre Y kuşağı olarak tanımlanan ve ortalama 29 ila 43 yaşları arasında yer alan sürücüler yüzde 47’lik bir oranla direksiyon başında en çabuk sinirlenen grup olarak ön plana çıkıyor. İkinci sırada ise yüzde 21,4’lik oranla 44-58 yaş aralığındaki X kuşağı sürücüleri yer alıyor. Genellikle ehliyetini yeni alan ve trafik deneyimi nispeten diğer guruplara göre daha az olan 16 ila 28 yaş arasındaki Z kuşağı ise yüzde 19,7’oranla üçüncü sırda yerini alıyor. Kuşak tanımlamasında “Boomer” olarak adlandırılan ve genellikle 60 yaş üstündeki nesli tanımlayan grup ise yüzde 12’lik bir oranla trafikte en az sinirlenen grup olarak sıralamada yerini alıyor.