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Türkiye satışları Avrupa ile yarışıyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Türkiye otomotiv pazarında yükseliş hızı ile dikkat çeken iki Fransız üretici Peugeot ve Citroen, 2023 yılını satış rekorları ile kapattı.
Toplamda 78 bin 632 adetlik satışa imza atan Peugeot Türkiye, bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 141 artırmayı başardı. Markanın Türkiye’deki yükselişi globalde de dikkat çekti. Rekor seviyedeki satışla İspanya’yı geride bırakan Peugeot Türkiye, küresel bazda 147 ülke arasında en çok satış yapan 4’üncü ülke sırasına yükseldi. Citroën Türkiye ise 2023 yılını 63 bin 153 adetlik satışla kapatarak bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 119 oranında artırırken, ODMD tarafından “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünü kazandı. Üklemizde gerçekleştirdiği 2023 yılındaki satış rakamı ile Citroen, Türkiye’yi dünyada en büyük 3’üncü pazarı hâline getirdi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi