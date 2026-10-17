Türkiye’de elektrikli araç sayısı artarken petrol tüketiminin azaltılmasına yönelik katkı da büyüyor. Ember’in verilerine göre ülkedeki elektrikli araç filosu, yılda yaklaşık 2,87 milyon varil petrol tüketiminin önüne geçiyor. Elektrikli araç sayısının 10 milyona çıkması durumunda ise tasarrufun yıllık 5,64 milyar dolara yükselmesi mümkün.

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Elektrikli araçların yaygınlaşması yalnızca ulaşımın elektrifikasyonu ve emisyonların azaltılması açısından değil, petrol tüketiminin düşürülmesi bakımından da önem taşıyor. Ember’in elektrikli araç satışları ve mevcut araç filosuna ilişkin verileri, Türkiye’de bu dönüşümün enerji ithalatı ve yakıt maliyetleri üzerindeki potansiyel etkisini ortaya koyuyor.

Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye’deki elektrikli araç sayısı yaklaşık 509 bin araç. Bu toplamın 444 binini tamamen elektrikli otomobiller, 65 bin 100’ünü ise şarj edilebilir hibrit modeller oluşturuyor. Elektrikli araç sayısı, Ocak 2026’ya kıyasla yüzde 28,3 büyümüş durumda.

Türkiye’deki elektrikli araçlar yılda 2,87 milyon varil petrol tasarrufu sağlıyor

GÜNDE YAKLAŞIK 8 BİN VARİL PETROL TÜKETİMİ ÖNLENİYOR

Ember’in hesaplamalarına göre Türkiye’deki elektrikli araçlar, günde yaklaşık 8 bin varil petrol tüketimine karşılık gelen bir tasarruf sağlıyor. Tamamen elektrikli otomobillerin bu katkıdaki payı günlük 7 bin 470 varil seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatının varil başına 100 dolar olduğu varsayıldığında, önlenen petrol tüketiminin ekonomik karşılığı günlük yaklaşık 784 bin dolar olarak hesaplanıyor. Aylık bazda ise tasarruf yaklaşık 236 bin varile, parasal karşılığı da 23,5 milyon dolara ulaşıyor.

Yıllık hesaplamada toplam petrol tasarrufu 2,87 milyon varil seviyesinde. Bunun 2,73 milyon varillik bölümünü tamamen elektrikli otomobiller oluşturuyor. Aynı fiyat varsayımıyla yıllık tasarrufun ekonomik karşılığı yaklaşık 286 milyon dolar oluyor.

Türkiye’deki elektrikli araçlar yılda 2,87 milyon varil petrol tasarrufu sağlıyor

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 1 MİLYONA ULAŞIRSA TASARRUF İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte petrol tüketiminde önlenebilecek miktarın da önemli ölçüde artması bekleniyor.

Mevcut araç filosu için hesaplanan tasarrufun araç sayısıyla orantılı biçimde büyüdüğü varsayılırsa, Türkiye’deki elektrikli araç sayısının 1 milyona ulaşması yıllık petrol tasarrufunu yaklaşık 5,64 milyon varile çıkarabilir. Varil başına 100 dolarlık fiyat üzerinden bu miktar yaklaşık 564 milyon dolara karşılık geliyor.

Araç sayısının 10 milyona ulaşması durumunda ise yıllık petrol tasarrufunun 56,38 milyon varile, ekonomik karşılığının da 5,64 milyar dolara yükselmesi mümkün.

Elektrikli araçların potansiyel katkısını Türkiye’nin akaryakıt tüketimiyle karşılaştırmak da dönüşümün ölçeğini anlamak açısından önemli. 2025 yılında Türkiye’deki benzin ve motorin tüketiminin toplamı yaklaşık 250,2 milyon varil olarak hesaplanıyor.

Bu karşılaştırmaya göre mevcut elektrikli araç filosunun önlediği yıllık petrol tüketimi, söz konusu toplamın yaklaşık yüzde 1,15’ine karşılık geliyor. Elektrikli araç sayısının 1 milyona çıkması halinde oran yüzde 2,25’e, 10 milyona ulaşması durumunda ise yüzde 22,53’e yükselebilir.

Türkiye’deki elektrikli araçlar yılda 2,87 milyon varil petrol tasarrufu sağlıyor

ELEKTRİKLİ ARAÇ FİLOSUNUN ELEKTRİK İHTİYACI 1,25 TWH

Elektrikli araçların petrol tüketimini azaltması, enerji ihtiyacını ortadan kaldırdıkları anlamına gelmiyor. İçten yanmalı otomobillerin kullandığı sıvı yakıtın yerini elektrik aldığı için, büyüyen filonun elektrik talebinin de hesaba katılması gerekiyor.

Ember’in tahminlerine göre Türkiye’deki mevcut elektrikli araç filosunun günlük elektrik ihtiyacı yaklaşık 3,42 GWh seviyesinde. Bu miktar aylık 103 GWh’ye, yıllık bazda ise yaklaşık 1,25 TWh’ye ulaşıyor. Türkiye’nin 2026 yılının ilk sekiz ayındaki toplam elektrik üretimi 248,43 TWh olarak hesaplanıyor. Aynı dönemde hidroelektrik, güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklardan sağlanan üretim yaklaşık 149 TWh düzeyinde bulunuyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla petrol tüketiminde sağlanabilecek kazanımın büyüklüğü kadar, artan elektrik talebinin nasıl karşılanacağı da önem kazanıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının ve şebeke altyapısının gelişmesi, ulaşımda elektrifikasyonun enerji sistemi üzerindeki etkisini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye’deki elektrikli araçlar yılda 2,87 milyon varil petrol tasarrufu sağlıyor

YENİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA ELEKTRİKLİ MODELLERİN PAYI ARTIYOR

Türkiye’de elektrikli araç dönüşümü, yeni otomobil satışlarına ilişkin verilerde de kendini gösteriyor. Ember’in 2026 yılı verilerine göre, yıl başından bu yana tescil edilen yeni otomobillerin yüzde 18,7’sini tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller oluşturuyor.

Eylül 2025-Ağustos 2026 dönemini kapsayan verilerde ise tamamen elektrikli otomobillerin Türkiye’deki yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 16,9 olarak hesaplanıyor. Bu dönemde 171 bin 40 tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Şarj edilebilir hibritlerin payı ise yüzde 1,78 seviyesinde kaldı.

Tamamen elektrikli otomobillerin satışlardaki payına göre yapılan sıralamada Türkiye 28’inci sırada yer alıyor. Yüzde 15,9’luk oranla Avustralya’nın önünde bulunurken Birleşik Krallık’ta yüzde 25,8, Almanya’da yüzde 24,7 ve Fransa’da yüzde 29,4 seviyeleri görülüyor. Çin ise yüzde 38,1’lik payla öne çıkıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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