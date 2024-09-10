Türkiye’nin ilk yerli “elektrikli” kamyonu: e-Atlas! Çöp kamyonu olarak kullanılacak

Otokar tarafından geliştirilen tamamen elektrikli kamyon 115 kW motor gücüne sahip. Tam şarjda 200 kilometre menzile rahatlıkla ulaşan araç özellikle şehir içi trafik ve sokak arası görevlerde hem sessizliği hem de sıfır egzoz salınımı ile dikkat çekiyor. İlk toplu satışı gerçekleşen e-Atlas çöp toplama kamyonu olarak hizmet vermeye başlayacak.

Türk otomotiv sanayinin köklü şirketleri arasında yer alan Otokar tarafından geliştirilen e-ATLAS’ın ilk satışını gerçekleştirdi. Bu satışla Otokar, Türkiye’de ilk elektrikli hafif kamyon satışına da imza atmış oldu. Tamamen sessiz çalışan araç daha temiz bir çevre ve daha yüksek verimlilik noktasında dikkat çekiyor. Satışı gerçekleşen ilk filo e-ATLAS, Standart Katı Atık şirketi filosunda, yoğun insan trafiğinin olduğu dar sokaklarda çöp toplama aracı olarak görev alacak.

Konuyla ilgili açıklamasında sektörde 20 yıla yakın süredir alternatif yakıtlı araçlar alanında önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, “Kamyon ürün ailemize eklediğimiz ve aynı zamanda ilk satışını gerçekleştirdiğimiz e-ATLAS ile başarı hikayemizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Türkiye’de satılan ilk elektrikli hafif kamyonun Otokar e-ATLAS olması bizim için ayrıca mutluluk verici. Otokar’ın elektrikli kamyon ailesi yeni modellerle önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek. Otokar ATLAS ile 2013 yılında adım attığımız hafif kamyon segmentinde, sektörün öncelikli tercihleri arasında yer almayı başardık. Geçtiğimiz yıl satılan her beş hafif kamyondan biri ATLAS’tı. Şimdi ailenin yeni üyesi e-ATLAS, kentsel lojistik, ekspres teslimat, soğuk zincir taşımacılığı başta olmak üzere ticarete çevreci bir çözüm sunacak. Farklı sürüş modlarıyla işletmelere daha yüksek verimlilik sağlayacak olan e-ATLAS, sıfır emisyon ve sessiz sürüş özellikleriyle de şehir yaşamına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜNÜN GÖZDESİ OLACAK

Mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan güçlü kahraman Atlas’tan ilham alan Otokar ATLAS, esnek yapısıyla her hizmete uyum sağlıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt boyutlarıyla dar sokaklarda kolaylıkla manevra yapabilen e-ATLAS, 115 kW motor gücüne sahip. Araç, tam şarjla 200 kilometre menzil sunuyor. Araçta AEBS ve LDWS gibi güvenlik teknolojileri ve gelişmiş yardımcı fren sistemlerine yer verilirken Cruise Control, dijital gösterge paneli ve yüksek kapasiteli klima sistemi gibi dikkat çeken detaylar bulunuyor.