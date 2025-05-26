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Ünlü otomobil devi kan kaybediyor! Binlerce çalışanı daha işten çıkaracaklar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ünlü otomobil devi kan kaybediyor! Binlerce çalışanı daha işten çıkaracaklar
T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volvo, devam eden tasarruf programının bir parçası olarak yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, şirketin daha önce açıkladığı tasarruf programının genişletileceği bildirdi.

Bu kapsamda devam eden yeniden yapılanmasının parçası olarak şirketin yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı aktarılan açıklamada, işten çıkarmaların temelde İsveç'teki idari işleri etkileyeceği ifade edildi.

Ünlü otomobil devi kan kaybediyor! Binlerce çalışanı daha işten çıkaracaklar - 1. Resim

ŞİRKETTE 43 BİN 800 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketteki idari personelin yaklaşık yüzde 15'ini temsil ediyor. Volvo Cars, yarısından fazlası İsveç'te olmak üzere dünya çapında 43 bin 800 kişiyi istihdam ediyor.

Çinli Geely Holding tarafından kontrol edilen Volvo, yüksek maliyetler, elektrikli otomobillere olan talepteki düşüş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına dair belirsizlikle mücadele ediyor.

Ünlü otomobil devi kan kaybediyor! Binlerce çalışanı daha işten çıkaracaklar - 2. Resim

18 MİLYAR KRONLUK TASARRUF PROGRAMI

Volvo, 1,5 milyar İsveç kronuna (140 milyon dolar) varan yeniden yapılandırma maliyeti bekliyor. Şirket, Nisan 2025'te 18 milyar kronluk kapsamlı tasarruf programı açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, "Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında. Bunun üstesinden gelmek için nakit akışı üretimimizi iyileştirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak düşürmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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