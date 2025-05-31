Volkswagen CEO’sundan Trump tarifelerine övgü: Adil ve yapıcı

Alman otomotiv devi Volkswagen CEO'su Oliver Blume, dün (30 Mayıs) bir gazeteye verdiği röportajda Amerika’da büyük yatırımlar planladıklarını açıkladı. Blume, ABD hükümetiyle yapılan gümrük vergisi görüşmelerinin "adil" ve "yapıcı" olduğunun altını çizerek, görüşmelerin tüm detaylarının gizli tutulması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Marka tarihindeki en büyük skandala (Dieselgate) Amerika’da imza atan Volkswagen, Avrupa ve Asya bölgesinde satışlar düşünce yüzünü tekrar ABD’ye döndürdü. Batılı rakiplerinin yanı sıra Çinli markaların teknoloji ataklarına cevap vermekte zorlanan otomotiv devi, 2024 yılına da üç fabrika kapatma kararıyla damga vurmuştu.

“ABD’DE BÜYÜME PLANLARIMIZ VAR”

Amerika pazarındaki eski gücünü tekrar yakalamak isteyen VW yönetiminden dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Audi markasıyla ABD’de üretim planladıklarını, bu kararın Trump tarifelerinden önce alındığını açıklayan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, cuma günü (30 Mart 2025) bir Alman gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. ABD'de daha büyük yatırımlar planladıklarını söyleyen Blume, ABD hükümetiyle yapılan gümrük vergisi görüşmelerinin de oldukça "adil" ve "yapıcı" olduğunu sözlerine ekledi.

WASHINGTON İLE GİZLİ TEMAS

Reuters kaynaklı habere göre, VW’nin çatı kuruluşu Porsche AG'nin de üst yöneticisi olan Blume, Washington'daki ana irtibat noktasının ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick olduğunu belirtti. Görüşmelerin tüm detaylarının gizli tutulması konusunda karşılıklı mutabakat sağlandığını da ifade etti. Reuters’ın devam eden haberinde; Volkswagen dahil olmak üzere Alman otomobil üreticilerinin, olası bir ithalat tarifesi anlaşması için Washington ile görüşmelerde bulunduğu, ABD'deki yatırımlarını ve ihracatlarını olası bir darbeyi yumuşatmak için kaldıraç olarak kullanmayı amaçladıkları kaydedildi.

55 BİN ÇALIŞAN 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Blume’ye, otomobil vergisini %25 oranında düşürmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında ne teklif ettikleri sorulduğunda, “Volkswagen Grubu ABD'de daha fazla yatırım yapmak istiyor. Bir büyüme stratejimiz var. Amerika’da doğrudan 20 binden fazla, dolaylı olarak da 55 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Öte yandan, ABD'li Rivian şirketine 5,8 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun üzerine daha büyük yatırımlar yaparak devam etmek istiyoruz” dedi.