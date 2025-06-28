Xiaomi hisseleri zirve çıktı: Çin'in en zengin ismi Lei Jun oldu! 

Çinli teknoloji devi Xiaomi, SU7 modelinden sonra satışa sunduğu YU7 modelinde de rekor taleple karşılaştı. Şirket hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanırken Xiaomi’nin kurucu CEO’su Lei Jun, ülkesinin en zengin iş adamı oldu. YU7 modeli satışa sunulduğu ilk 16 saatte fabrika üretim kapasitesinin bir yıldan fazlasını sipariş olarak almayı başardı.

Dünya otomotiv sektörünün şaşkınlıkla izlediği yükseliş, Xiaomi’nin ikinci araç modelini satışa sunmasıyla daha da hızlandı. Çin’de dün satışa sunulan YU7 SUV modeli sadece 16 saatte 240 bin adetlik ön ödemeli sipariş alınca bu durum şirketin hisse senetlerine yansıdı. Xiaomi Group'un fiyatı Hong Kong borsasında 61.45 HKD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun 2025 Şubat ayında kısa süreliğine ülkesinin en zengin ismi olarak ön plana çıkmıştı. Ancak Mart ayındaki yaşanan bir kaza sosyal medyada günlerce konuşulunca bu durum şirket hisselerine yansımış ve yaşanan düşüşle tacını kaybetmişti.

Lei Jun'un toplam serveti, hisse senedi fiyatının Şubat ayında 52 HKD'ye ulaştığı dönemde 68 milyar ABD doları seviyesindeydi. Kasım 2024 Forbes Çin Zenginler Listesi'nde Nongfu Spring kurucusu ise 50,8 milyar doları servetiyle zirvede yer alıyordu.

BEKLEME SÜRELERİ ÇOK UZUN

Xiaomi, bu büyük talebe rağmen üretim kapasitesi konusunda darboğazlarla karşı karşıya. Şu an SU7 modelinin üretildiği Pekin'deki tek fabrikanın kapasitesi yetersiz kalıyor. Şirket, 2025 yılı teslimat hedefini 300.000'den 350.000 araca çıkarmış olsa da, mevcut tesis bu hacmi karşılayamıyor. Yeni SU7 siparişleri için 33 haftalık bekleme süresi bulunuyor.

Bu durumu aşmak için Xiaomi, Temmuz 2024'te ikinci bir üretim tesisi için arazi satın aldı ve bu tesisin Nisan 2025'te doğrulama sürecini tamamladığı bildirildi. İki fabrikanın toplam yıllık kapasitesi 300.000 araç olacak. Ayrıca, Haziran 2025'te üçüncü bir tesis için ek arazi alındı, ancak inşaat henüz başlamadı.