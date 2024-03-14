Yamaha’dan XMAX 300 sürprizi

Türkiye sport scooter segmentine rekabeti arttıracak iddialı bir model daha katılıyor. Japon üretici Yamaha, uzun zamandır merakla beklenen XMAX 300 serisinden Tech Max donanım seviyesini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de scooter sınıfında uzun yıllardır en çok satan modeller arasında yer alan XMAX ailesinin 300cc’lik yeni modeli, standartları daha da yukarı taşımayı başarmış bir model. Dinamik tasarımı ve işlevsellik üzerine yapılan iyileştirmelerle dikkat çeken XMAX 300 Tech Max, yüksek performansı ve sahip olduğu teknolojisiyle kendi sınıfındaki modeller arasında dikkat çekiyor. Şehir içi günlük trafik kullanımda ve şehir dışı uzun soluklu gezilerde bir çok kolaylık sağlayan XMAX 300 Tech Max 3.2 litrelik ortalama yakıt tüketimi ile ayrıca bir adım daha öne çıkıyor. XMAX 300 Tech MAX'ın koltuk altında yer alan 300 cc tek silindirli sıvı soğutmalı motoru, Yamaha'nın gelişmiş Blue Core teknolojisi sayesinde bu ortalamayı sağlıyor.

AKILLI EKRANLA GELECEK

Türkiye pazarına tekrar geri dönen XMAX 300, 4,2 inç tam renkli TFT ekrana ek olarak, 3,2 inç LCD hız gösterge paneline sahip olacak. 4,2 inçlik TFT ekran, akıllı telefon aracılığıyla bağlanabilen yerleşik Garmin navigasyon sistemini desteklerken bu sayede gerçek zamanlı trafik bilgileri, tahmini varış süresi gibi verilere kolayca erişerek sürüş esnasında mümkün olacak.

GÜNCELLENEN TASARIM DETAYARI

XMAX 300 Tech MAX, yeni X şeklinde Full LED ön aydınlatmalarıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. XMAX ailesinin sportif karakterini yansıtan bu yeni far tasarımı motosikletin ön yüzünden arka kuyruğa kadar uzanan akıcı çizgileri gayet uyumlu bir şekilde tamamlıyor. Öte yandan 2 full face kaskın sığabildiği geniş sele altı depolama alanına sahip deri kaplama sele, sürücü ve yolcu için yüksek konfor sağlıyor.