Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > T-Otomobil > Yamaha’dan XMAX 300 sürprizi

Yamaha’dan XMAX 300 sürprizi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yamaha’dan XMAX 300 sürprizi
Scooter, Haber

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye sport scooter segmentine rekabeti arttıracak iddialı bir model daha katılıyor. Japon üretici Yamaha, uzun zamandır merakla beklenen XMAX 300 serisinden Tech Max donanım seviyesini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de scooter sınıfında uzun yıllardır en çok satan modeller arasında yer alan XMAX ailesinin 300cc’lik yeni modeli, standartları daha da yukarı taşımayı başarmış bir model. Dinamik tasarımı ve işlevsellik üzerine yapılan iyileştirmelerle dikkat çeken XMAX 300 Tech Max, yüksek performansı ve sahip olduğu teknolojisiyle kendi sınıfındaki modeller arasında dikkat çekiyor. Şehir içi günlük trafik kullanımda ve şehir dışı uzun soluklu gezilerde bir çok kolaylık sağlayan XMAX 300 Tech Max 3.2 litrelik ortalama yakıt tüketimi ile ayrıca bir adım daha öne çıkıyor. XMAX 300 Tech MAX'ın koltuk altında yer alan 300 cc tek silindirli sıvı soğutmalı motoru, Yamaha'nın gelişmiş Blue Core teknolojisi sayesinde bu ortalamayı sağlıyor.

Yamaha’dan XMAX 300 sürprizi - 1. Resim

AKILLI EKRANLA GELECEK

Türkiye pazarına tekrar geri dönen XMAX 300, 4,2 inç tam renkli TFT ekrana ek olarak, 3,2 inç LCD hız gösterge paneline sahip olacak. 4,2 inçlik TFT ekran, akıllı telefon aracılığıyla bağlanabilen yerleşik Garmin navigasyon sistemini desteklerken bu sayede gerçek zamanlı trafik bilgileri, tahmini varış süresi gibi verilere kolayca erişerek sürüş esnasında mümkün olacak.

Yamaha’dan XMAX 300 sürprizi - 2. Resim

GÜNCELLENEN TASARIM DETAYARI

XMAX 300 Tech MAX, yeni X şeklinde Full LED ön aydınlatmalarıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. XMAX ailesinin sportif karakterini yansıtan bu yeni far tasarımı motosikletin ön yüzünden arka kuyruğa kadar uzanan akıcı çizgileri gayet uyumlu bir şekilde tamamlıyor. Öte yandan 2 full face kaskın sığabildiği geniş sele altı depolama alanına sahip deri kaplama sele, sürücü ve yolcu için yüksek konfor sağlıyor.

 

 

 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hidrojenle çalışan ilk SUV! Elektrikliye kıyasla 3 kat menzil sunuyor - T-OtomobilHidrojenle çalışan ilk SUVYeni Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu - T-OtomobilYeni Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunulduChery’den 1400 km menzile sahip hibrit - T-OtomobilChery’den 1400 km menzile sahip hibritAvrupa'yı korkutan Çinli devler birleşti - T-OtomobilAvrupa'yı korkutan Çinli devler birleştiOtomobil alacaklar dikkat! İşte sıfır araçta mart kampanyaları - T-Otomobilİşte sıfır araçta mart kampanyalarıYeni nesil ulaşım aracı Carver Türkiye’de - T-OtomobilYeni nesil ulaşım aracı Carver Türkiye’deElektrikli araçlar için altyapı gelişiyor! Şarj noktası 16 bini geçti - T-OtomobilElektrikli araçlar için altyapı gelişiyor! Şarj noktası 16 bini geçtiGeri sayım başladı! Yeni Peugeot 3008 Türkiye yolunda - T-OtomobilYeni Peugeot 3008 Türkiye yolundaBorusan’dan Yeni 4 Coupe sürprizi - T-OtomobilMerakla beklenen araç Türkiye'de satışa çıktı50 bin aracın hasar tespitini gerçekleştirdi! Kadın isterse “Sigorta Eksperi” de olur - T-OtomobilKadın isterse “Sigorta Eksperi” de olur
Sonraki Haber Yükleniyor...