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Haberler > T-Otomobil > Yazın kış lastiği kullanmanın zararları

Yazın kış lastiği kullanmanın zararları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yazın kış lastiği kullanmanın zararları

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Nisan 2024 itibari ile şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise güvenli seyahat için gereken kış lastiği uygulaması sona eriyor. Mevsime göre lastik seçimi ve sürüş emniyeti açısından öne çıkan detayları sizin için araştırdık, işte detaylar...

İlk bakışta yılın yarısını yaz, yarısını kış lastiği ile geçirmenin daha maliyetli olduğunu düşünebilirsiniz. Bu ne yazık ki doğru bilinen yanlışlar listesinde ilk sıralarda yer alan bir bilgi. Uzmanlar mevsimine uygun lastik kullanımının her anlamda büyük bir kazanç sağladığına dikkat çekiyor. Özellikle sürücü, yolcular ve trafikteki diğer araçların güvenliği başta olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü için de mevsimine uygun lastik kullanımı oldukça önemli.

FREN MESAFESİNDE BÜYÜK FARK VAR!

Kış lastiklerini yazın kullanması veya kışın yaz lastiği ile trafiğe çıkmak aracın olması gereken fren mesafesinde durmasına engel oluyor. Isınan hava kış lastiklerinin içindeki hammaddelerin özelliğini bozarken hem yol tutuşunu, hem fren mesafesini etkilerken yakıt tüketiminin az da olsa yükselmesine sebep olabiliyor. Benzer durum 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında yaz lastikleri içinde geçerli. Bu nedenle, kış koşulları için tasarlanan kış lastikleri sıcak havalarda istenilen performansı gösteremezken üretiminde kullanılan yumuşak kauçuk ve desen özellikleri yaz aylarında kullanıldığında aşırı ısınma nedeniyle çabuk yıpranmaya ve lastiğin hızlı aşınmasına neden oluyor. Benzer durumun aynı şekilde yaz lastiği içinde geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

RİSK ARTIYOR KONFOR AZALIYOR

Yazın sıcak asfaltta en büyük tehlike, yol kenarlarında yapılan sulamadan dolayı asfaltın üstüne akan su birikintileri olarak değerlendiriliyor. Kaza veya benzeri bir durumla yol üzerine dökülen yağ, benzin, mazot ve benzeri kimyasallar, özellikle sıcak havalarda oluşan yol üzerindeki toz tabakası kış lastikleri için ciddi bir risk oluşturuyor. Hava sıcaklığından dolayı tutunma özelliğini büyük ölçüde kaybeden kış lastikleri bu gibi beklenmeyen senaryolarda oldukça tehlikeli. Öte yandan yaz döneminde kış lastiği veya kış döneminde yaz lastiği kullanımı yoldan gelen sesleri arttırıyor. Bu durum mevsime ayak uyduramayan kauçuk hammaddesinden kaynaklanırken ön takım, rot parçaları ve amortisör gibi donanımlar içinde çabuk eskimeye neden olabiliyor.


Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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