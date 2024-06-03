Yeni bir Çinli daha geldi! Premium SUV sınıfına iddialı fiyatla girecek

Son bir yılda bin adede yakın bayi ağı kurarak global atağa kalkan JAECOO, önümüzdeki 3 yılda 60’tan fazla ülkede 3 binden fazla satış noktası hedefliyor. Önceliği Avrupa pazarına veren marka Türkiye, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede faaliyete başladı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Çinli dev otomotiv grubu Chery’nin markalarından ve Off-Road SUV segmentinin yeni neslini temsilcilerinden JAECOO, Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Yaz aylarında yollara çıkmaya başlayacak olan marka, Türkiye lansmanına “Klasikten Klasiğin Ötesine” temasıyla start verdi. Premium sınıf müşterisine göz kırpan JAECOO, daha zengin konfigürasyonlarla karşımıza çıkacak. Kalite algısını üst seviyeye taşıyan, konfor ve teknolojiyi aynı araçta bir araya getiren marka, daha fazla sürüş modu seçeneği, daha iyi yol tutuş ve şasi performansına sahip yapısı ile dikkatleri üzerine çekecek.

Son bir yıl içerisinde Meksika, Güney Afrika ve Şili gibi önemli pazarlara giriş yaparak küresel varlığını hızla artıran marka, küresel Off-Road pazarında yükselen bir yıldız hâline gelirken son bir yılda dünya genelinde 37 pazara ulaştı. 1,1 milyonun üzerinde kullanıcının dikkatini çeken JAECOO, 873 bayiden oluşan bir ağ kurdu ve güçlü bir küresel marka etkisi oluşturmaya başladı.

REKABET İÇİN GELİYORUZ

Türkiye lansmanında dünyanın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri olduklarını ifade eden JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan “Dünya çapında 37 ülkede 1,1 milyonluk bir hayran kitlesi kazanmış durumdayız. Önümüzdeki 3 yılda 60’dan fazla ülkede 3 binden fazla satış noktasına ulaşma hedefindeyiz. Yeni nesil satış noktalarımızla gelecek/moda/teknoloji/ekoloji/e-spor temalı showroom alanları tasarlayacağız. Marka stratejimiz gereği öncelikle Avrupa pazarına odaklanıp, burada başarı yakaladıktan sonra diğer pazarlara da güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında Türkiye ile birlikte İspanya, İtalya, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyete başlıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLİ BİR OFF-ROAD ARACI

İstanbul Kilyos’ta test sürüşüne katıldığımız JAECOO 7, güvenlik, konfor ve çekiş kabiliyetleri ile bizi şaşırttı. Safkan bir Off-Road deneyimi sunan akıllı sistem ARDIS sistemine sahip araçta kum, kar, çamur ve arazi dâhil olmak üzere yedi farklı sürüş modu, senaryo tabanlı bir teknolojik altyapıyla sürücüye sunuluyor. Araçta 14,8 inçlik ultra geniş panoramik ekran, şeffaf şasi dâhil olmak üzere 540° görüş açısı ve 21 adedin üzerinde ADAS işleviyle dikkat çekiyor. Küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarına sahip JAECOO 7’de ayrıca yenilikçi kafes tipi enerji emici gövde yapısı bulunuyor ve yolcular standart olarak 10 adet hava yastığı ile korunuyor.