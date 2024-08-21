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Yeni Kia Sorento Türkiye'de ne kadar? Özellikleri nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni Kia Sorento Türkiye&#039;de ne kadar? Özellikleri nedir?

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kia Sorento, yenilenen tasarımıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Makyaj operasyonuyla markanın yeni tasarım diline kavuşan bu popüler SUV modeli, hem tasarım hem de teknoloji açısından önemli güncellemelerle dikkat çekiyor.

2024 model Kia Sorento, markanın EV9 modeliyle başlattığı yeni tasarım dilini benimseyerek daha modern ve şık bir görünüme kavuştu. 

Yeni Kia Sorento Türkiye'de ne kadar? Özellikleri nedir? - 1. Resim

YENİLENEN KİA SORENTO'NUN ÖZELLİKLERİ

İç mekânda da önemli değişiklikler yapıldı; büyük dikey havalandırma ızgaraları yerini daha minimalist ince ızgaralara bıraktı. Dokunmatik multimedya ekranı yenilenirken, fiziksel düğmelere veda edildi.

Yeni Kia Sorento Türkiye'de ne kadar? Özellikleri nedir? - 2. Resim

PRESTİGE SMART DONANIM SEVİYESİ

Prestige Smart donanım seviyesinde 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, adaptif kübik LED ön farlar, elektrikli panoramik cam tavan, ön-arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, parmak izi tanıma sistemi, ısıtmalı direksiyon, Nappa deri koltuklar, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, otomatik klima, head-up display, 12.3 inç multimedya ekranı, navigasyon ve 12.3 inç dijital gösterge paneli gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.

Yeni Kia Sorento Türkiye'de ne kadar? Özellikleri nedir? - 3. Resim

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Güvenlik tarafında ise dur, kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, kavşak destekli ön çarpışma engelleme asistanı, arka trafik uyarı sistemi, kör nokta çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, uzaktan akıllı park asistanı, şerit takip ve şeritte kalma asistanı gibi gelişmiş sürüş asistan teknolojileri bulunuyor.

Yeni Kia Sorento Türkiye'de ne kadar? Özellikleri nedir? - 4. Resim

YENİ KİA SORENTO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni Kia Sorento, 230 beygirlik 1.6 litre hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 5 ve 7 koltuk seçenekleri bulunan bu modelin başlangıç fiyatı ise 3 milyon 995 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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