Yeni nesil ulaşım aracı Carver Türkiye’de

Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken Hollandalı Carver, ülkemizde satışa sunuldu. İki kişilik kapasiteye ve tamamen elektrikli motora sahip araç motosikletle otomobil arasında bir sürüş keyfi sunuyor. 45 derece yatabilen aracın ayrıca kargo versiyonu da var.

Avrupa’nın önde gelen mikromobilite şirketlerinden Carver, Türkiye’de GRS Automobility güvencesiyle satışa çıkıyor. Hollanda merkezli marka, iki farklı model ve iki farklı alt donanım seviyesiyle Nisan ayında caddelerde boy göstermeye başlalacak. 1+1 Oturma düzeni, yüzde yüz elektrikli yapısı ve kompakt boyutlarıyla şehir içindeki pratik ulaşım ihtiyaçlarına keyifli bir alternatif sunan Carver, B sınıfı ehliyetlerle kullanılabiliyor.

EN İYİ SEÇİLMİŞTİ

Kayak’taki dönüş tekniği “carving” kelimesinden ilham alarak Hollanda’da 1994 yılında serüvenine başlayan ve geçen sene “En İyi Mikromobilite Elektrikli Aracı” seçilen Carver markası, ülkemizde de trafikte seyir keyfi verecek yeni bir yol arkadaşı olmaya aday. Test sürüşleri ve ön sipariş süreci başlayan iki farklı donanım seviyesi ile gelen Carver S+ Carver R+ ve lojistiğe yönelik Carver Cargo modelleri, şehir içinde yolculuklarda sıra dışı bir alternatif.

3 SAAT ŞARJLA 130 KM MENZİL

Yalnızca 98cm genişliğe sahip aracın 75 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. Ekonomik seyahat çözümü sunan yüzde yüz elektrikli Carver’ın S+ modeli, 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle öne çıkıyor. Carver R+ modeli ise 45 km/s son hızıyla 130 km menzil ile şehir içi ulaşımda çok ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Tüm modelleri B sınıfını ehliyet ile kullanılabilirken dileyenler Carver R+ modelini B motosiklet ehliyetiyle de kullanabilecekler.

40 DERECE YATABİLİYOR

Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise “Dinamik Araç Kontrol” sistemi sayesinde tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda 40 derece açıda yana yatabilmesi. Böylelikle çok daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlıyor. Kapalı yapısı ve yüksek dayanımlı şasisi sayesinde motosikletlerden daha güvenli ve konforlu yolculuk vaat eden Carver açılabilir tavan ve müzik sistemi de sunuyor.

KARGO ŞUBELERİNE PRATİK ALTERNATİF

Özellikle ilçe ve mahalle bazlı çalışan dağıtım noktaları için ekonomik bir çözüm alternatifi olan Carver Cargo, 500 litrelik bagaj alanıyla filolar, kargo şirketleri ve KOBİ sahipleri için farklı bir seçenek oluşturuyor. Cargo modeli de diğer modeller gibi nisan ayında satışa sunulması planlanıyor. Test sürüş programı ve ön siparişler ise carverturkiye.com web adresi üzerinden yapılabiliyor.