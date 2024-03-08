Geri sayım başladı! Yeni Peugeot 3008 Türkiye yolunda

Peugeot ileri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip iki farklı motor seçeneğine sahip fastback tarzı SUV modellerini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın global satışlarında 4’cü sırada yer alan Türkiye’de merakla beklenen Yeni 3008’i yaz aylarında yollarda görmeye başlayacağız…

Fransız üretici Peugeot’nun son 7 yılda 130 ülkede, 1 milyon 320 bin adedin üzerinde müşteriye ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tam elektrikli hem de hibrit motor seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Ürün gamına eklenen yeni E-3008, C-SUV pazarının en iddialı oyuncularından 3008’de yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle donatacağını taahhüt eden Peugeot, Avrupa’daki satışlarının tamamını 2030 yılına kadar elektrikli modellerle gerçekleştirmeyi planlıyor.

700KM’YE VARAN MENZİL

Yaz aylarında Türkiye’de yollara çıkacak olan yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 km’ye varan menzilli 210 HP’lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. 2025 yılında ise elektrikli motorun 230 HP’lik ve 700 km menzile sahip daha uzun menzilli versiyonu da ürün gamına eklenecek.

YENİ PLATFORMUN İLK ÜRÜNÜ

Peugeot E-3008, Stellantis’in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlanan bu yenilikçi platform, 700 kilometreye kadar üstün bir menzil (ilk etapta gelecek olan versiyonda 525 km), 30 dakikaya varan şarj süresi, yüksek sürüş keyfi, etkileyici performans ve üst düzey verimlilik sağlıyor. Platformla birlikte ayrıca “Akıllı Şarj” (V1G), “Araçtan Şarj (V2L)” gibi işlevler de kullanıma sunuluyor. Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilen yeni Peugeot E-3008, Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulacak.

YENİ I-COCKPIT ÇOK SIRADIŞI

E-3008’in dış tasarımındaki yenilik, içeride de devam ediyor. Yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge ekranı ile merkezi dokunmatik ekranı birleştiriyor. Peugeot ekipleri, i-Cockpit’in üç temel unsurundan ikisini; yükseltilmiş gösterge ekranı ile büyük merkezi dokunmatik ekranı birleştirdi. Bunlar artık ön konsolun solundan orta konsola kadar uzanan, 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panelden oluşan, kavisli bir panoramik ekranda entegre ediliyor. Panoramik ekran, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor.