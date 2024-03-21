Yeni Peugeot E-5008 7 koltukla tanıtıldı! İşte özellikleri

2025 Yılında Avrupa’daki diğer markalardan daha geniş bir elektrikli otomobil yelpazesi sunmaya hazırlanan Peugeot, D-SUV segmentindeki iddialı modeli E-5008’i 660km ye varan menzil, 5+2 oturma düzeni ve iç mekânda geliştirilmiş Panoramic i-Cockpit® ile tanıttı. Yeni E-5008 aynı zamanda başka araçlara da şarj desteği sunabilen bir yazılıma sahip, işte detaylar…

Tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen Peugeot, bu vizyonda ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Markanın son olarak tanıttığı Yeni E-5008 ise bunun en somut kanıtı. Karşımıza çıkan araç son derece geniş ve rahat bir iç mekanın yanı sıra, yedi yolcu için tamamen elektrikli ulaşım sunan kendi segmentindeki tek model olarak dikkat çekiyor. Yeni PEUGEOT E-5008, Stellantis'in STLA Medium platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve bu platformun esnekliğini gözler önüne seriyor. 5008, 4,79 metre uzunluğu ve özellikle 2,89 metrelik aks mesafesiyle seyahat edecekler için cömert bir iç mekan sunuyor.

AKILLI ŞARJ SİSTEMİ İLE GELECEK

Araç 660 km’ye kadar gayet yeterli bir menzil sunuyor, 30 dakikaya varan şarj süresi ve öte yandan “Seyahat Planlayıcı”, “Akıllı Şarj”, “Araçtan Şarj”, “Tak ve Şarj Et” ve “İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler” gibi bağlantılı hizmetler ve işlevler gibi önemli özelliklere sahip. Yeni Peugeot E-5008, sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve 2024’ün sonbaharından itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

DONANIM VE MOTOR SEÇENEKLERİ

“Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesi ve sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında üç adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak. Ayrıca pazarlara bağlı olarak biri 48V hibrit (136 HP) ve diğeri şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid 195 HP) olmak üzere iki farklı güç-aktarma seçeneği de sunulacak.