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Yeni Renault Symbioz geliyor: Ailelere özel kompakt hibrit SUV

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni Renault Symbioz geliyor: Ailelere özel kompakt hibrit SUV
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransız üretici Renault, aile odaklı geleneğini sürdüren yeni kompakt şehir içi crossover modeli Symbioz'u tanıttı. Yaklaşık 60 yıl önce tanıtılan Renault 16'nın ve 40 yıl önceki devrim niteliğindeki Espace'ın mirasını taşıyan Symbioz, modern tasarımı, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor, işte detaylar:

Renault'nun yeni tasarım dilini yansıtan Symbioz, ilk bakışta dengeli oranlarıyla dikkat çekiyor. Dikey ön yüzü ve geniş arka uzantısı, markanın sofistike yaklaşımını sergiliyor. Ön ve arkadaki çizgiler, yan panellerdeki akıcı ve sade hatlarla tamamlanıyor. Yeni Renault logosu, ızgaranın merkezinde bütünsel olarak yer alırken, ışık imzası için dikey olarak ikiye ayrılıyor. Ayrıca radyatör ızgarasında üç boyutlu bir görsel efektle logoyu genişleten özel bir desen bulunuyor.

Aracın 19 inçlik jantları dinamik görünümü desteklemiş. Keskin hatlara sahip farlarla markanın yeni yüzü tamamen kendini belli ediyor. Arka kısımda ise dikey bagaj kapağı geniş bir iç hacim habercisi.

Yeni Renault Symbioz geliyor: Ailelere özel kompakt hibrit SUV - 1. Resim

E-TECH HİBRİT MOTORLA VİTRİNE ÇIKACAK

Symbioz, E-Tech hibrit 145 güç aktarım sistemiyle donatılmış durumda. Renault'nun Formula 1'deki enerji geri kazanım uzmanlığından yararlanılarak geliştirilen bu teknoloji, 150'den fazla patentle korunuyor. Sistem, 36 kW'lık bir elektrik motoru, 18 kW'lık bir Yüksek Voltaj Marş Jeneratörü (HSG), 69 kW (94 bg) gücünde 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve 1.2 kWh bataryayı birleştiriyor. Bu kombinasyon, yakıt verimliliği için 14 farklı çalışma modu sunabiliyor.

Yeni Renault Symbioz geliyor: Ailelere özel kompakt hibrit SUV - 2. Resim

Symbioz ilk marşta elektrikli modda çalışmaya başlıyor ve şehir içinde sürüşün %80'ine kadar tam elektrikli kalabiliyor. Bu sayede, şehir içi döngüde geleneksel benzinli motorlara göre %40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Otoyolda ise motor, elektrik motorlarını boş yere çalıştırmadan doğrudan tekerlekleri tahrik edebiliyor. WLTP döngüsüne göre 100 km'de 4.6 litrelik yakıt tüketimi ile sınıfında dikkat çekici bir noktada yer alıyor.

ÖzellikAçıklama
Şehir İçi Sürüşte Elektrikli Mod%80 oranında tam elektrikli
Yakıt TasarrufuGeleneksel benzinli araçlara göre %40’a varan
Topografya Destekli SürüşHarita verisi ile en verimli rota planlaması
Çevreci YapıDüşük tüketim + hafif kasa ile karbon ayak izi düşer

Yeni Renault Symbioz geliyor: Ailelere özel kompakt hibrit SUV - 3. Resim

Yeni "E-Save" fonksiyonu, batarya şarjını en az %40 seviyesinde tutarak sürüş konforunu artırıyor ve yakıt tüketimini optimize ediyor. Ayrıca, bağlantılı harita verilerini (Google Haritalar) kullanarak topografyayı ve trafik durumunu dikkate alan tahminli hibrit sürüş özelliği de yakıt tüketimini minimize etmeye yardımcı oluyor.

ÖzellikDeğer / Açıklama
Uzunluk4.41 metre
Boş Ağırlık< 1.500 kg
Standart Bagaj Hacmi624 litre
Maksimum Bagaj Hacmi1.582 litre (koltuklar katlandığında)
Arka KoltuklarKızaklı ve katlanabilir
İç Mekan YapısıModüler tasarım

Yeni Renault Symbioz geliyor: Ailelere özel kompakt hibrit SUV - 4. Resim

624 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Sadece 4.41 metre uzunluğunda olmasına rağmen, Symbioz 624 litreye kadar bagaj kapasitesi sunuyor. Kızaklı arka koltuklar sayesinde iç mekan modüler bir yapıya sahip ve tamamen katlandığında 1.582 litreye kadar yükleme alanı sağlanabiliyor. Araç, 1.500 kg'ın altında bir ağırlığa sahip olmasıyla da çevre dostu ve ekonomik bir sürüş vaat ediyor.

ÖzellikDeğer / Açıklama
Motor SistemiE-Tech Hibrit 145
Benzinli Motor1.6L, 4 silindir, 69 kW (94 bg)
Elektrik Motoru36 kW
Marş Jeneratörü (HSG)18 kW
Batarya Kapasitesi1.2 kWh
Toplam Güç Aktarım Sistemi145 bg
Yakıt Tüketimi (WLTP)4.6 L / 100 km
Çalışma Modları14 farklı sürüş modu
E-Save ÖzelliğiBatarya şarjını %40’ın üzerinde tutar
Hibrit Sürüş DesteğiGoogle Haritalar ile tahmine dayalı sürüş
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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