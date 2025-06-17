Yeni Renault Symbioz geliyor: Ailelere özel kompakt hibrit SUV

Fransız üretici Renault, aile odaklı geleneğini sürdüren yeni kompakt şehir içi crossover modeli Symbioz'u tanıttı. Yaklaşık 60 yıl önce tanıtılan Renault 16'nın ve 40 yıl önceki devrim niteliğindeki Espace'ın mirasını taşıyan Symbioz, modern tasarımı, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor, işte detaylar:

Renault'nun yeni tasarım dilini yansıtan Symbioz, ilk bakışta dengeli oranlarıyla dikkat çekiyor. Dikey ön yüzü ve geniş arka uzantısı, markanın sofistike yaklaşımını sergiliyor. Ön ve arkadaki çizgiler, yan panellerdeki akıcı ve sade hatlarla tamamlanıyor. Yeni Renault logosu, ızgaranın merkezinde bütünsel olarak yer alırken, ışık imzası için dikey olarak ikiye ayrılıyor. Ayrıca radyatör ızgarasında üç boyutlu bir görsel efektle logoyu genişleten özel bir desen bulunuyor.

Aracın 19 inçlik jantları dinamik görünümü desteklemiş. Keskin hatlara sahip farlarla markanın yeni yüzü tamamen kendini belli ediyor. Arka kısımda ise dikey bagaj kapağı geniş bir iç hacim habercisi.

E-TECH HİBRİT MOTORLA VİTRİNE ÇIKACAK

Symbioz, E-Tech hibrit 145 güç aktarım sistemiyle donatılmış durumda. Renault'nun Formula 1'deki enerji geri kazanım uzmanlığından yararlanılarak geliştirilen bu teknoloji, 150'den fazla patentle korunuyor. Sistem, 36 kW'lık bir elektrik motoru, 18 kW'lık bir Yüksek Voltaj Marş Jeneratörü (HSG), 69 kW (94 bg) gücünde 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve 1.2 kWh bataryayı birleştiriyor. Bu kombinasyon, yakıt verimliliği için 14 farklı çalışma modu sunabiliyor.

Symbioz ilk marşta elektrikli modda çalışmaya başlıyor ve şehir içinde sürüşün %80'ine kadar tam elektrikli kalabiliyor. Bu sayede, şehir içi döngüde geleneksel benzinli motorlara göre %40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Otoyolda ise motor, elektrik motorlarını boş yere çalıştırmadan doğrudan tekerlekleri tahrik edebiliyor. WLTP döngüsüne göre 100 km'de 4.6 litrelik yakıt tüketimi ile sınıfında dikkat çekici bir noktada yer alıyor.

Özellik Açıklama Şehir İçi Sürüşte Elektrikli Mod %80 oranında tam elektrikli Yakıt Tasarrufu Geleneksel benzinli araçlara göre %40’a varan Topografya Destekli Sürüş Harita verisi ile en verimli rota planlaması Çevreci Yapı Düşük tüketim + hafif kasa ile karbon ayak izi düşer

Yeni "E-Save" fonksiyonu, batarya şarjını en az %40 seviyesinde tutarak sürüş konforunu artırıyor ve yakıt tüketimini optimize ediyor. Ayrıca, bağlantılı harita verilerini (Google Haritalar) kullanarak topografyayı ve trafik durumunu dikkate alan tahminli hibrit sürüş özelliği de yakıt tüketimini minimize etmeye yardımcı oluyor.

Özellik Değer / Açıklama Uzunluk 4.41 metre Boş Ağırlık < 1.500 kg Standart Bagaj Hacmi 624 litre Maksimum Bagaj Hacmi 1.582 litre (koltuklar katlandığında) Arka Koltuklar Kızaklı ve katlanabilir İç Mekan Yapısı Modüler tasarım

624 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Sadece 4.41 metre uzunluğunda olmasına rağmen, Symbioz 624 litreye kadar bagaj kapasitesi sunuyor. Kızaklı arka koltuklar sayesinde iç mekan modüler bir yapıya sahip ve tamamen katlandığında 1.582 litreye kadar yükleme alanı sağlanabiliyor. Araç, 1.500 kg'ın altında bir ağırlığa sahip olmasıyla da çevre dostu ve ekonomik bir sürüş vaat ediyor.