Yeni Transporter’ın 'Camlı Van' versiyonu satışa sunuldu!

Volkswagen Ticari Araçlar Yeni Transporter modelinin Panel Van ve Caravelle versiyonlarından sonra şimdi de Camlı Van versiyonunu pazara sundu. Araçta 150 PS güç ve 360 Nm tork üreten 2.0 TDI motor görev alıyor. Geniş iç hacmiyle dikkat çeken modelde farklı taşıma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunulmuş, işte detaylar:

20 yılı aşkın bir süredir bulunduğu segmentin lideri olan Transporter, Yeni Camlı Van modeliyle bu güçlü konumunu korumaya devam etmeyi hedefliyor. Transporter Camlı Van, hem ticari hem de günlük kullanıma yönelik ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlananırken güçlü motoru, sürüş destek sistemleri ve modern tasarımıyla iş ve günlük kullanım koşullarına cevap verecek nitelikler taşıyor.

Yeni Transporter Camlı Van, 1.874.000 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla vitrinde yerini alıyor. Markanın ikonik hatlarını taşıyan tasarımı, gövde rengi tampon, kapı kolları ve yan aynalarla güçlendirilmiş. Ön yüzünü tamamlayan LED ön farlar ile LED gündüz sürüş farları, gündüzleri görünürlüğü artırırken, gece sürüşlerinde geniş ve net bir görüş alanı sunuyor.

Yeni Transporter Camlı Van 2.0 litrelik TDI motoruyla, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Önden çekişli 6 ileri manuel şanzımanlı ve 8 ileri otomatik şanzımanlı seçenekleri, 150 hp (110 kW) güç üretirken, 360 Nm’lik tork sağlıyor.

Araçta şerit takip asistanı, çarpışma önleme yardımcısı ve yaya koruma sistemi, ön yolcu hava yastığı, yan ve perde hava yastıkları, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, elektromekanik park freni ve auto hold, anahtarsız çalıştırma, otomatik klima, kablosuz şarj, ısıtmalı ön cam, 12” dijital gösterge paneli ve 13” bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunuluyor.