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Zayn’dan pist rekoru geldi: BOM Karting Team’dan büyük başarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zayn’dan pist rekoru geldi: BOM Karting Team’dan büyük başarı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Karting Şampiyonası 2025 sezonunun 10 – 11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen ikinci ayağında Micro, Mini, Junior ve Senior kategorilerde podyuma çıkarak önemli bir başarıya imza atan BOM Karting takımında en iyi performans Zayn Sofuoğlu ve Süleyman Cem Karakömür’den geldi.

Geçtiğimiz sezonu takımlar üçüncülüğüyle tamamlayan BOM Karting Takımı, 2025 sezonuna çok daha güçlü bir kadro ile başladı. Sezonun ilk ayağında Senior ve Master kategorilerinde aldığı podyum başarılarının ardından ikinci ayakta da başarısını ileri taşıyarak Micro, Mini, Junior ve Senior olmak üzere yarıştığı tüm kategorilerde podyum başarısı elde etti.

Zayn’dan pist rekoru geldi: BOM Karting Team’dan büyük başarı - 1. Resim

Micro kategoride yarışan Zayn Sofuoğlu, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak birincilikle podyuma çıktı. Mini kategoride mücadele eden Süleyman Cem Karakömür ise yarış boyunca birinciliği elden bırakmayarak hafta sonunu podyumun zirvesinde tamamladı ve Mini kategoride pist rekorunu kırarak oldukça başarılı bir hafta sonu geçirdi.

Zayn’dan pist rekoru geldi: BOM Karting Team’dan büyük başarı - 2. Resim

Takımın Junior kategorideki yeni sporcusu Demir Sağım, BOM Karting ile çıktığı ilk yarışta büyük bir başarıya imza atarak üçüncülükle podyum başarısı elde etti. Senior kategoride yarışan Ayşe Çebi, sezonun ilk ayağında sergilediği başarılı performansını ikinci ayakta da sürdürdü. Çebi, zorlu yarışın ardından şampiyonanın ikinci ayağını üçüncülükle tamamlayarak istikrarını korudu.

Sezonunun üçüncü ayak yarışları, 26 – 27 Temmuz tarihlerinde Tuzla Karting Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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