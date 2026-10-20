Zorlu Enerji, ZES şarj ağının çatı şirketi Electrip Global Limited’deki kalan paylarının tamamını 147,6 milyon dolara devretmek üzere anlaşma imzaladı. 22 Ekim’de tamamlanacak işlemle Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı el değiştirecek.

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Türkiye’nin 81 ilinde elektrikli otomobil kullanıcılarına hizmet veren ZES’in ortaklık yapısı değişiyor. Zorlu Enerji, Electrip Global Limited’de oy hakkına sahip A grubu payların yüzde 41,28’ini temsil eden hisselerini satma kararı aldı.

Devir tamamlandığında şirketin Electrip’teki ortaklığı sona erecek.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI, DEVİR İÇİN TARİH VERİLDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre sözleşme 19 Ekim 2026’da imzalandı. Satış bedeli 147 milyon 619 bin dolar (yaklaşık 7,32 milyar TL) olarak belirlendi.

KAP bildiriminde işlemin tamamlanacağı tarih 22 Ekim olarak gösterildiği için mevcut aşama, satış sözleşmesinin imzalanması.

ALICI TARAF ELECTRIP’E YABANCI DEĞİL

Anlaşmanın taraflarından Wren House, Electrip’in mevcut ortaklık yapısında zaten yer alıyor. Electrip, 2022 yılında Zorlu Enerji ile Wren House ortaklığından doğdu ve Avrupa’daki elektrikli araç şarj yatırımlarını büyütmek üzere faaliyetlerini genişletti.

ZES için 147,6 milyon dolarlık satış anlaşması: Türkiye’nin en yaygın şarj ağı el değiştiriyor

Türkiye operasyonları ZES markasıyla yürütülürken Avrupa’daki şarj ağı Electrip adıyla geliştiriliyor. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (ZOREN) Electrip'teki ortaklığı sona erdi ve Türkiye’nin en yaygın şarj ağı da el değiştiriyor.

SATIŞ GELİRİ YATIRIMLARA VE FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERE AYRILACAK

Zorlu Enerji, satıştan elde edilecek kaynağı yatırım harcamalarında ve bazı finansal yükümlülüklerinin geri ödenmesinde kullanacağını bildirdi. İşlemden doğacak kar veya zarar ise 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporda açıklanacak.

Şirket, satış öncesinde Electrip’in sermaye artırımına katılmama kararı da almıştı. Eylül ayındaki açıklamada gerekçe olarak stratejik finansal planlama ve sermayenin kullanımına ilişkin öncelikler gösterilmişti. O açıklamada yüzde 43,1 olarak belirtilen ortaklık oranı, yeni satış bildiriminde oy hakkına sahip A grubu paylar üzerinden yüzde 41,28 olarak yer aldı.

ZES için 147,6 milyon dolarlık satış anlaşması: Türkiye’nin en yaygın şarj ağı el değiştiriyor

ZES KULLANICILARINI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER HENÜZ AÇIKLANMADI

KAP duyurusu, hisse devrinin mali koşullarına odaklanıyor. Şarj tarifelerinin, mobil uygulamanın veya ZES markasının değişmesine ilişkin bir takvim paylaşılmadı.

Kullanıcılara yansıyacak olası değişikliklerin, şirket tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN EN YAYGIN ŞARJ AĞI

ZES, Türkiye’nin 81 ilinde şarj altyapısına sahip. EPDK’nın Eylül ayı verilerine göre şarj istasyonlarında tüketilen elektrikte Trugo’nun ardından en yüksek paya sahip marka.

ZES tüketimde, 13 bin 885 MWh ve yüzde 16,68 payla ikinci sırada yer aldı.

Zes, 2.861 AC ve 2.692 DC olmak üzere 5.553 soketle ilk sırada bulunuyor.

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