Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hepsiburada, gelenekselleşen Efsane Cuma’da 15 bin iş ortağıyla birlikte 410 milyon TL’lik rekor ciroya ulaştı. Geçtiğimiz yıl 252 milyon liralık satışa imza atan e-ticaret devi bu yıl satışlarını yüzde 60 artırdı. Bu satıştan oluşan vergi geliri ise 57 milyon lirayı buldu.

30 milyon ziyarete ev sahipliği yapan Efsane Cuma’da bu sene alışverişin en çok yapıldığı saat 22 Kasım Perşembe günü gece 23.00 olarak gerçekleşti. Ziyaretlerin yüzde 85’i mobilden gerçekleşirken, 110 milyon ziyaretçiyle kasım ayında rekor bekleniyor.

Efsane Cuma’da alışveriş dağılımına bakıldığında yüzde 60’dan fazlası Anadolu’dan gerçekleşti. En fazla alışveriş yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa, Kocaeli; en çok tercih edilen ürünler ise elektronik ürünler oldu. USB bellek, ütü, şarjlı diş fırçası, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat/bileklik, cep telefonu, kahve makinesi, elektrikli şofben, elektrikli süpürge, tost makinesi, kulaklık ve uydu alıcı en çok talep gören ürünler arasında yer aldı. Elektronik ve elektrikli ürünler dışında sinema bileti, bakım kremleri, kitap, temizlik malzemeleri, bebek pedi ve bezleri, çay, online eğitim paketi, tuvalet kağıdı, kedi kumu, motor yağı, diş macunu, parfüm, kol saatleri, giyim ürünleri, kış lastiği en çok rağbet gören ürünler oldu. Ayrıca diğer yıllardan farklı olarak bu yıl satışa çıkan konut, otomobil, motosiklet, uçak, jet ski 6 saat içerisinde satıldı.