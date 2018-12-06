Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu Bluetooth SIG tarafından onaylanan cihazlar, bildiğiniz üzere kısa bir süre içerisinde kullanıcılar ile buluşuyor. Yani, yeni AirPods modeli ile kısa bir süre içerisinde bir araya gelebiliriz.

Yeni nesil AirPods'lar kablosuz şarj desteği ile gelecek. Kablosuz şarj desteği ile birlikte önceki nesillere göre daha pahalı bir iç bileşen ile karşımıza çıkacak olan kulaklıkların maliyetinin yüzde 60 oranında artacağı da ön görülüyor.

100 MİLYON ÜNİTEYE ULAŞABİLİR

Her ne kadar söz konusu model ile birlikte üretim maliyeti artacak olsa da Apple Analiz Uzmanı Ming-Chi Kuo, 2021 yılına kadar AirPods sevkıyatlarının 100 milyon üniteye ulaşacağını tahmin ediyor.

Kuo, 2019'da üretilecek kablosuz şarj destekli AirPods'un, Eylül 2017'de duyurulan AirPower kablosuz şarj ünitesine benzer bir yükseltme olduğunu belirtti.

Yeni AirPods'un üretiminin daha maliyetli olacağını belirten Kuo, termal durum iyileştirmeleri ve mekanik bazı iyileştirmeler sonucu %60 seviyesinde bir fiyat artışının olacağını belirtti.