Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

34 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olduklarını belirten Casper Bilgisayar Satın Alma ve Pazarlama Direktörü Feray Karaman “Yıllık 1 milyon adet üretim yapılabilen tesiste 417 kişi istihdam ediliyor. Bugün sektörde masaüstü ve dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, ve server olmak üzere 5 farklı segmentte yaklaşık 170 farklı model ürünümüzle Türkiye’nin teknoloji ihtiyacına cevap veriyoruz” dedi. Tasarım ve servis hizmetleri ile rakiplerinden ayrıştıklarını dile getiren Karaman, “Tasarım yeteneğimiz sayesinde global ölçekte markalarla rekabet edebilme gücü de kazandık. Tüketiciye özel 1 saatte servis hizmetimizle de Casper Genel Merkezi’nde oldukça hızlı bir hizmet sunuyoruz. Jet Servis ve Turbo Servis uygulamalarımız sayesinde teknik serviste mekân kısıtını ortadan kaldırıyoruz. Jet Servis uygulaması cihazın ücretsiz olarak kargo yoluyla servise gönderilmesine imkân sağlıyor” diye konuştu.