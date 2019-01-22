Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, 2019’da dünyayı değiştirecek en önemli 5 teknolojiyi sıraladı.

Sürücüsüz araçlar

¥ Trafikte kendi kendine yol alan sürücüsüz araçlar için henüz biraz erken görünüyor. Ancak konu kısa mesafe sipariş teslimatına geldiğinde sürücüsüz araçları yakında kullanmaya başlayabiliriz. Sürücüsüz araçlar, siparişini verdiğimiz pizzayı rahatlıkla evimize getirebilir.

Akıllı ofisler

¥ Yeni geliştirilen sensörler sayesinde, akıllı iş yerleri çalışanları tanıyor, ortamın ısı ve aydınlatma gibi değişkenlerini herkesi memnun edecek hâle getiriyor. Ses ve hava kirliliğini ölçüyor, gerektiğinde yöneticileri uyarıyor. Akıllanan ofisler ile hantal projeksiyonların devri de sona eriyor.

Uzaktan takip

¥ Firmaların geliştirdiği akıllı sağlık kitleri, kullanıcıların durumunu yakından takip ediyor, gerektiğinde onlara uyarı veriyor. Kullanıcılar teknoloji sayesinde diledikleri an sağlık durumlarını kontrol edebiliyor, gerektiğinde akıllı cihazlar üzerinden doktor ve psikologlardan özel destek alıyor.

Harita teknolojisi

¥ Haritalar sadece gidilmek istenen yeri göstermekle kalmayacak, kullanıcıların neye ihtiyacı olduğunu öğrenip ona uygun tavsiyelerde bulunacaklar. Böylece kullanıcılar gitmek istedikleri yere çok daha hızlı gidecek, aradıkları şeyi çok daha kolay bulacak.