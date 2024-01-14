600 ton ağırlığa bile bana mısın demiyor, deprem yatağına talep arttı fiyatıyla dudak uçuklattı

14 Ocak 2024 13:32 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 13:38

Gaziantep'te 59 yıldır çelik kasa ve yüksek güvenlikli ürünler üreten bir firma, yaşanan depremlerden sonra gelen talep üzerine önceden geliştirdikleri deprem ranzasını daha da geliştirerek deprem yatağına dönüştürüyor.

Çevresi tamamen yüksek dirençli çelik konstrüksiyonla kaplı olan 600 kilo ağırlığındaki ranza, 600 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Deprem ranzasında, enkaz altında kalan kişilerin yerleri kazıp eşmesi için kazma ve küreğin yanı sıra küçük bir akü, aydınlatma, telefon şarj yeri, siren, düdük, deprem çantası mevcut. Bunların içerisine ekstra olarak hava tüpü, oksijen tüpü eklenebiliyor.

8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan deprem yatak ve ranzalarının 8 büyüklüğündeki depremlere kadar dayanıklı olduklarını belirten çelik kasa ve yüksek güvenlikli ürünler üreten firma sorumlusu Haluk Dündar, şu şekilde bilgi verdi:

"Deprem yatağı, deprem anında insanların sandviç olan binalardan kendilerine bir yaşam üçgeni oluşturacakları, ezilmelerini önleyecek bir çelik konstrüksiyon bir yapıdır. Deprem anında insanların ezilmesini, hayatlarını kaybetmesini engeller.

Kalın çelik konstrüksiyonlarla üretim yapıldığı için bunlar 60 ila 600 ton kapasitedeki yükleri taşıyabilecek şekilde yapılan yapılardır. Bu yapıların ranza tarzında olan deprem yatakları var, masa şeklinde olan deprem yatakları var. Bunlar ranza şeklinde yatarken koyacak şekilde olanlar var. Bunların değişik kullanım yerleri mevcut. 2 kişiden başlayıp 8 kişiye kadar alabilecek kapasitede üretiliyor ve 8 büyüklüğünde depreme dayanacak şekilde yapılıyor. Zaten esas ağırlığı insanların vücuduna ulaşmaması için ekstra bir güvenlik yaşam üçgeni oluşturmak buradaki esas amaç odur. İçinde kendi her türlü yiyecek, içecek depolama imkanı ve yel gözleri mevcuttur.

Enkaz altında kaldığı zaman küçük yerleri kazıp eşmesi için kazma, kürek, küçük bir akü, aydınlatma, insanlara ulaşabilmesi için telefonunu şarj edebileceği bir şarj yeri, sireni, düdüğü, deprem çantası mevcut. Bunların içerisine ekstra olarak hava tüpü, oksijen tüpü eklenebiliyor."

FİYATI 500 BİN TL'Yİ BULUYOR

Dündar, "Kişinin enkaz altında deprem yatağının içinde 1 ay bile kalsa yaşama ihtimalini çok büyük derecede arttıracak her türlü imkan mevcut oluyor. Yani orada ezilmesini ve açlıktan, susuzluktan, havasızlıktan dolayı ölmesini engelleyecek en üst tedbirler alınıyor." dedi.

Haluk Dündar, deprem yatağının fiyatını ise şu sözlerle açıkladı: "Bunların fiyatları 50 bin TL’den 500 bin TL ye kadar çıkıyor."