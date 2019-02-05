Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Telefon hattı alırken ya da hattınızı değiştirirken bayiye gitme dönemi sona eriyor. Hesabım uygulamasının adını Dijital Operatör uygulaması olarak değiştiren Turkcell hat başvurularını da online ortamda alacak. Dijital Operatör uygulaması üzerinden yeni hat başvurusu yapılabildiği gibi müşteriler dilerse hattını başka operatöre de taşıyabilecek. Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk Hesabım uygulamasını şimdiye kadar 38 milyon kişinin indirdiği ve uygulama üzerinden ayda 300 milyon işlemin yapıldığı belirterek “Hesabım uygulaması zengin işlemler menüsüyle bundan sonra ‘Dijital Operatör’ adıyla hizmet verecek. Uygulama mağazalarında 2018’de Türkiye’nin en popüler ilk 10 uygulamasından biri olan Hesabım’ın üçüncü nesil versiyonu Dijital Operatör; ‘Mağaza’, ‘İşlem Merkezi’ ve ‘Yardım’ bölümleriyle dijital çözümler sunacak. Artık herkesin cebinde kişisel dijital asistanı yani ‘Dijital Operatör’ olacak” dedi.

BÜTÜN İŞLEMLER DİJİTALLEŞİYOR

Dijital Operatör, paketlerden servislere, cihaz kampanya ve taksitlerine kadar müşterilerin ürünleriyle ilgili tüm bilgilerine tek ekrandan ulaşmasını mümkün kılıyor. Evrak gerektiren işlemler için belgenin fotoğrafını çekmek yeterli olurken konum paylaşılarak talep iletilebiliyor ve iletilen bütün taleplerin işlem süreçleri de takip edilebiliyor. Ayrıca Dijital Operatör üzerinden fiber internetin bulunduğu lokasyonlar hakkında anında bilgiye erişilebiliyor. Uygulama üzerinden haritada fiberin olduğu cadde, sokak hatta apartmana varana kadar güncellenmiş fiber bilgisine ulaşım imkânı sunuluyor. Dijital Operatör’ü, Turkcell’lilerin yanı sıra tüm mobil operatör aboneleri de kullanabiliyor. Bu kullanıcılar, cihaz, uygulama ve paketleri inceleyip satın alma, numara taşıma ve hat alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Hat alınması durumunda ise belirtilen adrese posta yoluyla gönderiliyor.

Yerli kişisel asistan nisanda geliyor

Hesabım uygulaması ile yerli asistanın kullanımı da başladı. Hesabım uygulamasının Chatbot özelliğinde kullanılan kişisel asistan, yazılı olarak bütün sorulara cevap veriyor. Öztürk kişisel asistanın sesli demosunun ise nisan ayında kullanıma sunulacağını bildirdi.