Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Katlanabilir telefonda rekabet hızlı başladı. Samsung’un Galaxy S10 serisiyle birlikte tanıttığı Fold’un hemen ardından Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei de katlanabilir modeli Mate X’i resmen tanıttı. Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi GSMA’da görücüye çıkan Mate X 5G özelliğine sahip ilk katlanabilir telefonu olma özelliği taşıyor. Yine de diğer bir Çinli marka olan Oppo ilk katlanabilir telefonunu prototipini Barcelona’da sergiledi. Uzak Doğu’dan başlayan katlanabilir furyaya önümüzdeki dönemde Nokia’nın da katılması bekleniyor. Peki son kullanıcı ile buluşmaya hazırlanan Samsung Fold mu yoksa Mate X mi daha iyi? Sizin için karşılaştırdık:

EKRAN

Mate X, Galaxy Fold’un aksine dışarı doğru katlanan bir ekrana sahip. 6,6 inçlik bir OLED FullView ekranı ile gelen Mate X açıldığında ise 8 inçlik bir tablete dönüşüyor. Fold’un kapalı haldeyken 4.6 inç, açık halde 7.2 inçlik ekrana sahip olduğu düşünüldüğünde Mate X bu alanda oldukça iddialı görünüyor. Ayrıca katlandığında sadece 11 mm kalınlığı ile tek elde rahat bir kullanım sunuyor.

KAMERA

Kamera tarafında Galaxy Fold daha iyi bir durumda görünüyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens, 12 Megapiksellik ve f/1.5 – f/2.5 değişken diyafram açıklığına sahip geniş açılı lens ve 12 Megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto lens ana kamera düzenini oluşturuyorlar. Bununla birlikte cihaz katlandığı zaman ön kamera olarak kullanılabilen, küçük ekranın üstünde bulunan kamerada f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 Megapiksellik bir sensör kullanılmış. Huawei Mate X ise yalnızca üçlü kamera kurulumu ile geliyor. 40 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8, 27 mm) geniş açılı ana kameranın yer aldığı akıllı telefonda 16 Megapiksellik (f/2.2, 17 mm) ultra geniş açılı ve 8 Megapiksellik (f/2.4, 52 mm) telefoto lens yer alıyor. Galaxy Fold modelinde pek çok kamera kurulumu tercih edilmişken, Huawei bunu az kamera kurulumuyla yüksek özelliklere tercih etmiş.

İŞLEMCİ

Galaxy Fold’da Snapdragon 855 işlemci kullanıyor. 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB UFS3.0 dâhili depolama biriminin kullanıldığı modelde microSD kart desteği bulunmuyor. Mate X ise Kirin 980 işlemci ve Mali-G76 grafik işlemcisinden gücünü alıyor. Bununla birlikte modelde 8 GB RAM ve 512 GB dâhili depolama birimi kullanılıyor. Ayrıca Mate X, dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu olma özelliği taşıyor. Böylece 1 GB’lik bir filmi 3 saniyede indirebiliyor. Tabii bu özelliğin kullanılabilmesi için 5G’nin hayatımıza girmesi gerekiyor.

BATARYA

Galaxy Fold gücünü 4380 mAh batarydan Mate X ise 4500 mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor. Fold’un bataryası hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj desteğine sahip. Bununla birlikte Fold, başka cihazları kablosuz olarak şarj edebilmesini sağlayan Wireless PowerShare teknolojisini de kullanıyor. Buna karşılık Mate X SuperCharge teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 85 şarj oluyor.

FİYAT

Bu yıl içerisinde satışa çıkması beklenen her iki telefon fiyat anlamında tüketiciyi oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Fold’un 1980 dolardan satışa çıkacağı açıklanırken Mate X’in fiyatı ise 2.299 avro oldu.