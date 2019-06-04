Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yerli markaların pazar payının yüzde 12’den yüzde 3’e gerilediğine dikkat çeken Turnacı, “Biz bu payı yüzde 40’a çıkartabiliriz. Yeter ki gerekli düzenlemeler yapılsın dedik. Şu anda yerli markalarımızın pazar payı yüzde 3’ün altında. Demek ki biz burayı geliştirici adımları atamamışız. Yerli markalarımız için gerekli teşvik ve düzenlemelerin yapılmasına odaklanmalıyız. MOBİSAD olarak yerli yabancı markaların hepsine eşit mesafeyiz ancak pozitif ayrımcılık adına yerli markaların ön plana çıkartılacağı düzenlemelerin yapılmasını talep ettik” dedi. Geçtiğimiz yıl 1,9 milyar dolarlık cep telefonu ithalatı yapıldığına değinen Turnacı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu rakam toplam ithalatın yüzde biri bile değil ama cari açık konusunda akla ilk gelen bizim sektörümüz. Bu algı olmaması gereken adımları tetikliyor. Bu da ülkemize fayda sağlamıyor. Bugün cari açığı yüzde bir ile düzeltmeye kalkarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Ülkemize sağladığı vergi gelirleri oranından bakarsak en dengeli cari açığı oluşturan sektörüz.