Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulundu.

Türkiye’deki kullanıcıların gün içerisinde Facebook, Instagram ve Whatsapp’a erişiminde sorun yaşadığı öğrenilirken, şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.