Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harmony OS adını taşıyan işletim sistemi, cep telefonu, giyilebilir teknolojiler, laptoplar ve televizyonlar gibi tüm platformlarda çalışacak. Açık kaynak kodlu ve ARK isimli kendi derleyicisine sahip olan Harmony OS mevcut Android uygulamalarını da destekliyor. Huawei yeni işletim sistemini ilk önce akıllı TV’lere yükleyecek. Harmony OS, 2020’de ise laptoplar ve giyilebilir teknolojilerde kullanılmaya başlanacak. Huawei’nin bu yıl bitmeden, yeni işletim sistemi tabanlı bir telefon çıkaracağını duyurmuştu. ABD Yaptırımlarının ardından, Mayıs ayında Google, Huawei’nin Android işletim sistemi kullanmasını yasaklamıştı.