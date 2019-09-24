Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Alüminyum ve paslanmaz çelik olmak üzere 44 mm ve 40 mm boyutunda iki farklı modelle satışa çıkan Galaxy Watch Active2, gelişmiş sağlık ve fitnes özellikleriyle dikkat çekiyor. Koşma, yürüme, bisiklet, yüzme, kürek gibi 39 farklı antreman özelliğiyle gelen saat kullanıcılarına uyku ve stres yönetimin konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.



Galaxy Watch Active2 ile dijital hâle gelen bezel ile menüler arasında dolaşmak kolaylaşırken, kullanıcılar My Style özelliğiyle de saatin kadranı kıyafetlere göre ayarlayabiliyor. Galaxy Wearable uygulamasında bulunan bu özellik sayesinde, kıyafetlerinizin fotoğrafını çekip saatinizin kadranını saniyeler içinde değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra Galaxy Watch Active2’yi Galaxy seçili akıllı telefonunuza bağladığınızda, bileğinizden fotoğraf ve video çekebilir, çekilen görüntüleri ön izlemesini saat üzerinden görebilirsiniz. Saatin fiyatı ise 1.599 lira ile 2.499 lira arasında değişiyor.