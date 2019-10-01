Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung’un ilk kablosuz taşınabilir şarj cihazı olma özelliğini taşıyan EB-U1200, Galaxy akıllı telefon kullanıcıları haricinde Qi uyumlu tüm cihazları da kablosuz şarj edebiliyor. 10.000 mAh’lik yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken ve USB-C ile USB-A bağlantı noktalarını bünyesinde barındıran cihaz, aynı zamanda Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi giyilebilir teknolojileri de şarj etme yeteneğine sahip. Galaxy Note10+ ve Galaxy Note10 modellerine özel geliştirilen Led kılıflar ise siyah ve beyaz renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. LED kılıf, kullanıcıların telefonlarına takmasının ardından çalışmaya başlıyor ve gücünü telefonların pilinden alıyor. LED kılıfların yanı sıra Clear View kılıfı ile de kullanıcılar ekranı açmadan bildirimlere ve çalma listelerine göz atabiliyor.

Galaxy Note10’a özel olarak tasarlanan kablosuz hızlı şarj cihazının fiyatı 329 TL, ClearView kılıfın fiyatı 349 TL, LED kılıfın fiyatı 299 TL, deri kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı ise 399 TL. LED View kılıfın fiyatı 349 TL, silikon kılıfların satış fiyatı ise 149 TL.