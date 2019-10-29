Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çin’de en fazla satış yapan marka olan Oppo’nun hikâyesi yaklaşık 15 sene evveline dayanıyor. 2004 yılında Duan Yongping tarafından kurulan şirket MP3 çalarlar, medya oynatıcıları ve LCD TV’ler ile teknoloji piyasasına giriş yaptı. Oppo’nun akıllı telefonla buluşması ise 2008 yılında gerçekleşti. Tüketicilerle buluştuğu ilk dönemde üst seviye akıllı telefonları hedef alarak “amiral gemisi katili” sloganıyla ortaya çıkan OnePlus akıllı telefonlarının sahibi olan şirket, diğer yandan da mobil fotoğrafçılık teknolojisine ve kameralara odaklanıyor. Bugün, Oppo dünya çapında 200 milyondan fazla genç insan için akıllı telefon fotoğrafçılığı tecrübeleri sunuyor.

APPLE’I GEÇTİ

Bu yılın ikinci çeyrek verilerine bakıldığında ise Oppo Apple’ı da geçmiş durumda. Londra merkezli IHS Markit’in verilerine göre, 2019’un ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam 332,1 milyon adet akıllı telefon satıldı. Samsung, 75,1 milyon adet akıllı telefon satışı ve yüzde 23 pazar payı ile liderliğini devam ettirirken listenin ikinci sırasındaki Huawei 58,7 milyon akıllı telefon satarak yüzde 16 pazar payına ulaştı. ABD hükümetinin ticari sınırlamaları ile boğuşan Çinli şirket, buna rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Oppo ise ikinci çeyrekte 36,2 milyon adet akıllı telefon satışı yaparak Apple’ı geçmeyi başardı. Söz konusu dönemde Apple’ın satışı ise yüzde 15 düşüşle 35,3 milyon adet oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ofis açarak Türkiye’de resmi satışlarına başlayan Oppo Apple’ın ardından gözünü Huawei’nin yerine dikmiş gibi görünüyor. Android yasağı ile Türkiye’de zor günler geçiren Huawe’nin oluşturduğu boşluğu doldurmak isteyen Oppo bir biri ardına yeni modellerini tanıtıyor. Reno2, Reno2 Z, Reno 10x Zoom, Reno Z, A9 2020, A5 2020, A5s, RX17 Neo ve AX7 olmak üzere orta ve üst segment telefonlarla tüketicilere hitap eden Oppo Türkiye’deki ilk üç markadan biri olmak istiyor.

