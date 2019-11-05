Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kirin A1 işlemcisi ile gelen Huawei Watch GT 2, Huawei’nin üç boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yeni akıllı saat, zengin sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra, kapsamlı sağlık izleme ve yönetim kabiliyetlerini yenileyerek bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor. Spor ve klasik olmak üzere iki farklı modelle satışa sunulan akıllı saatin fiyatı 1.499 TL.