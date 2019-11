Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyonları yerli savunma sanayini önemini bir defa daha ortaya koydu. Ancak Türkiye tüm engellemelere rağmen ihtiyaç duyduğu ürünleri yerli ve millî imkânlarla yapmaya devam ediyor. Gelinen noktada yerlilik oranı yüzde 70’e yaklaştı. Eğitim uçağından taarruz helikopterine, silahlı İHA’lardan uydulara kadar birçok havacılık ve uzay sanayi ürünü dosta güven düşmana korku veriyor. Savunma sanayindeki alanındaki bu gelişmeler patent rakamlarına da yansımış durumda. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz son 10 yıl içerisinde savunma sanayii patent başvurularının 10 kat arttığını belirterek, geliştirilen silah ve mühimmatın gizli patentle koruma altında koruma altına alındığını söyledi. Yamankaradeniz “Çünkü ülke menfaatini ilgilendiren patentler gizli patente giriyor. Şu an İHA’ların SİHA’ların bizde patenti var. Savunma sanayiindeki yerli ve millî atılımla birlikte patent sayısında da ciddi anlamda artış gözlemliyoruz. On yılda on kat artış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu alandaki gelişmeler birçok yeni buluşlara da kapı aralıyor. Mesela bir silah geliştirdiğinizde dürbün teknolojisi de gelişiyor” dedi.

PATENT ÜNİVERSİTELERE GİRDİ

Dünyanın dijital bir dönüşümünden geçtiğini dile getiren Yamankaradeniz, start-up’lar, Ar-Ge merkezleri, teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleriyle bu alandaki patent sayınını arttığına dikkat çekti. Yamankaradeniz, şunları kaydetti: “Buluşlarını tescil ettirmek isteyenler bize geliyor. Bizim şu anda İTÜ Arı Teknoparkta, Yıldız Teknopark’ta ve Teknopark İstanbul’da patent vekillerimiz görev yapıyor. Artık patentler üniversitelerin gündemine girmiş durumda. Öğrencilerin, firmaların beklentilerinin değiştiğini görerek ona göre hareket ediyorlar. Aslında start-up’lar sayesinde sanayi ve üniversiteler daha çok fazla bir araya gelmeye başladı.”

Yamankaradeniz ayrıca kriz zamanlarında firmaların yeni markalar ve inovasyona daha fazla ağırlık verdiğini belirterek “Durağanlığı aşmak için inovasyona yöneliyorlar. Bunu yapanla firmalar pazar payını artırıyor” ifadesini kullandı.

GİRİŞİMCİNİNİN BEDELİNİ TÜBİTAK ÖDEYECEK

Yamankarediniz, KOBİ ve girişimcilere bir de müjde verdi: TÜBİTAK, KOBİ ve üniversitelerde üretilen patentli ürünleri satın almaları hâlinde alım bedelinin yüzde 75’ni geri ödeyecek. Uygulama 2020 yılında başlayacak. Bu üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesini ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak. Sanayici üniversiteler ne üretiyor, onun peşine düşecek.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONU KURULUYOR

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz start-up’lara özel önem verdiklerini ifade ederek, yarışmalarda dereceye giren ürünleri ücretsiz olarak tescil ettiklerini söyledi. Yamankaradeniz, “Bu amaçla ‘Fikrine Sahip Çık’ projesini hayata geçirdik. Bu şekilde 50-60 tane start-up’ın ürününü ücretsiz tescil ettik. Ayrıca yarışmaya giren start-up’lara patent konusunda eğitimler veriyoruz. 500-600 tane girişimciye bu anlamda eğitim verdik” dedi. Yamankaradeniz, start-up’lara desteklerinin bununla sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki dönemde girişim sermayesi fonu ile başlangıç aşamasındaki girişimlere destek olacaklarını bildirdi.

TEKNOLOJİ ALANINDA TELEVİZYON İLK SIRADA

Destek Patent’in verilerine göre, son beş yılda teknoloji alanında yapılan yerli- yabancı patent başvuru sayısı yaklaşık 24 bini buldu. Patent sayısıhda TV ilk sırada yer alırken onu kablosuz haberleşme ağları ve sayısal bilgi iletimi izledi. Teknoloji sınıfında en çok patent başvurusu yapan firmalar ise şu şekilde sıralandı: Arçelik, Turkcell, Ford, Vestel, TOFAŞ, Türk Telekom, Netaş, Tırsan Treyler, Vodafone, Aselsan.

Öte yandan teknoloji alanına yönelik marka başvurusunda Türk Telekom birinci olurken ikinciliği Arçelik, üçüncülüğü Turkcell ve dördüncülüğü Vodafone üstlendi.

Beş bin ev kadınına, ayda

20 bin lira kazanma fırsatı

∂ Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz şu an sahada bin 46 patent vekili bulunduğunu belirterek 2023 yılına kadar en az 5 bin patent vekiline ihtiyaç olduğunu söyledi. Üniversite mezunu ev kadınlarının patent vekili olarak çalışabileceğini ifade eden Yamankaradeniz “Şu an yıllık patent sayısı 12 binler civarında. 2023 hedefi ise 20 binin üzerinde. Dolayısıyla daha fazla patent vekiline ihtiyacımız var. Yükseköğrenim mezunu herkez vekil alabilir. İki yılda bir sınav düzenleniyor. İmtihanı geçenler patent vekilliği sertifikası alarak işe başlıyor. Vekiller, çalıştıkları şirketteki pozisyonlarına göre ayda 5 bin-20 bin arasında maaş alıyor” dedi.