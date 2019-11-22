Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’de hemen hemen her alanda bir dijitalleşme süreci yaşanıyor. Dönüşümün en önemli oyuncularından biri de hiç şüphesiz start-up’lar. Temelinde genç fikirler ve genç girişimlerin yer aldığı bu start-up’lar aynı zamanda Türkiye’nin geleceğe bakan yüzünü oluşturuyor. Ancak sanayiciden yeterini destek göremeyen birçok fikir daha başlangıç aşamasında sönüp gidiyor. Genç fikirlerin elinden tutmak için hareket geçen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) start-up’lara can suyu olacak. Gebze’de kurulan Bilişim Vadisi’nde kuluçka merkezi açmaya hazırlanan MÜSİAD, Türk girişimleriyle Arap fonlarını bir araya getirecek.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Oylum, bugüne kadar girişimcilik ekosisteminde yeterince yer alamadıklarını belirterek bunu telafi etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Oylum “Dünya bir dijital dönüşümden geçiyor ve bunun önünde durmak imkânsız. Biz de bu süreçte start-up’lara destek olmak istiyoruz. Bilim Vadisi’nde kuluçka merkezi kuruyoruz. Burada yatırımcılarla girişimcileri bir araya getireceğiz” dedi.

11 BİN MENTOR

Kuluçka merkezinin dışında girişimcilere mentorlük desteği de vereceklerini dile getiren Oylum “MÜSİAD olarak 11 bin üyemizle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Üyelerimizi start-up’larla eşleştireceğiz. Mentorlar girişimcilerin yol arkadaşı olacak” diye konuştu. Desteklerin bununla da sınırlı kalmayacağını ifade eden Oylum, Körfez ülkelerinden fon akışı sağlayacaklarını söyledi. Arap ülkelerindeki milyarlarca dolarlık fonun yatırım arayışında olduğunu anlatan Oylum, bu kaynağın Türk girişimlere aktarılması için çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Oylum böylece start-up’ların finansmana erişim probleminin de büyük ölçüde ortadan kalkacağını kaydetti.